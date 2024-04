A jednak, możliwy sensacyjny zwrot akcji. Kluczowa wiadomość dla Lewandowskiego

Pod koniec stycznia po dotkliwej porażce 3:5 z Villarrealem trener Xavi Hernandez ogłosił, że po zakończeniu sezonu opuści swoje stanowisko, kończąc pracę w roli trenera FC Barcelona . Od tamtej pory Robert Lewandowski i spółka nie przegrali żadnego spotkania, notując 8 zwycięstw oraz 3 remisy, w międzyczasie zapewniając sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Dlatego też w kwestii przyszłości hiszpańskiego szkoleniowca nie wszystko wydaje się być przesądzone. Ba, media na Półwyspie Iberyjskim wprost informują, że zarząd FC Barcelona ma nadzieję na to, że Xavi ostatecznie zmieni zdanie i będzie kontynuował swoją misję. Muszą jednak liczyć się z tym, że być może konieczne będzie poszukanie nowego trenera.

Kto trenerem FC Barcelona? Możliwy zaskakujący zwrot akcji

Biorąc pod uwagę trudności FC Barcelona ze znalezieniem dającego gwarancję następcy Xaviego, alternatywa polegająca na obstawianiu domowej opcji wygrywa jeśli chodzi o aspekt sportowy. Dwa miesiące temu był on prawie wykluczony, ale jeśli Xavi nie będzie kontynuował pracy, Rafa Marquez ponownie stanie się opcją, którą warto wziąć pod uwagę

Co ciekawe, o kandydaturze byłego zawodnika FC Barcelona ciepło wypowiadał się już jakiś czas temu prezes "Dumy Katalonii" - Joan Laporta .

- To nie jest wykluczone. Jest uformowany w naszym domu, i zna go doskonale, tak jak młodych piłkarzy. To atut, który posiada. Struktura sportowa klubu jest przygotowana na nagły wypadek. Klub jest gotowy, aby umieścić trenera rezerw w pierwszej drużynie - mówił na antenie rozgłośni RAC1.