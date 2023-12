Więc gdy Bożym Narodzeniem w stolicy Katalonii pojawił się agent Roberta Lewandowskiego - Pini Zahavi , ruszyła lawina domysłów mówiących o tym, że wizyta izraelskiego pośrednika ma związek z przyszłością naszego napastnika i jego ewentualnym transferem. Pini Zahavi rzeczywiście spotkał się z najważniejszymi postaciami odpowiadającymi za zespół FC Barcelona - prezesem klubu Joanem Laportą oraz dyrektorem sportowym - Deco . Ale gdy obecny na miejscu reporter Jijantes zapytał Piniego Zahaviego o to, czy Robert Lewandowski pozostanie w Barcelonie, ten odpadł krótko: "Oczywiście" .

Robert Lewandowski odejdzie z FC Barcelona? Romano: "Kluby będą próbowały go sprowadzić"

To nie wyczerpuje jednak w pełni tematu - kwestia transferu Roberta Lewandowskiego i nowych doniesień w tej sprawie, będzie zapewne wracała niczym bumerang. Teraz głos w sprawie przyszłości kapitana reprezentanta Polski zabrał na kanale Meczyków wielki znawca rynku transferowego - Fabrizio Romano . Włoski dziennikarz jest wręcz przekonany, że latem wiele klubów na pewno będzie pytało Barcelonę o status naszego napastnika i wręcz walczyło o jego pozyskanie.

Na pewno jest duże zainteresowanie od kogoś, kto był gotów ściągnąć go latem. I jestem pewien, że ponownie będzie próba sprowadzenia takich piłkarzy jak Lewandowski, De Bruyne czy Salah. Na pewno będą zapytania o Lewandowskiego, bo stosunki klubów z jego agentem zawsze były bardzo dobre. Jestem pewny, że kluby będą próbować go sprowadzić

Zaznaczył jednak przy tym, że Robert Lewandowski ma szansę zostać w FC Barcelona jeszcze na przynajmniej jeden sezon, a przy tym wrócić do najwyższej dyspozycji. Pomóc ma mu w tym między innymi transfer Vitora Roque, który w środę pojawił się w Hiszpanii . 18-letni Brazylijczyk jako zmiennik Polaka ma mu bowiem - wedle Fabrizio Romano - zapewnić dostateczny odpoczynek w mniej ważnych spotkaniach.

- Wielu jednak zapomina, że Lewandowski gra w każdym meczu. Potrzebuje zmiennika i teraz będzie miał go w osobie Vitora Roque. Myślę, że Brazylijczyk pomoże mu wrócić do dobrej formy. Polak trochę odpocznie w niektórych momentach i poczuje konkurencję młodszego kolegi. Myślę, że druga połowa sezonu będzie dla niego znacznie lepsza. Uważam, że ma szansę, by pozostać jeszcze przez przynajmniej jeden sezon w Barcelonie - powiedział Fabrizio Romano.