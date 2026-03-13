A jednak, Laporta ogłasza ws. Lewandowskiego. Kluczowa decyzja Polaka

Tomasz Brożek

Kampania wyborcza, której stawką jest fotel prezesa FC Barcelona, dobiega już końca. Na jej finiszu dotychczasowy sternik "Dumy Katalonii" Joan Laporta zabrał głos w sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego. W swoim najnowszym wywiadzie 63-latek wygłosił jednoznaczny komunikat dotyczący możliwej prolongaty kontraktu z reprezentantem Polski. Jak przyznał, kluczowa jest tu decyzja samego zainteresowanego.

Robert Lewandowski i Joan Laporta w garniturach na tle logotypów Nike i Spotify podczas spotkania.
Robert Lewandowski, Joan LaportaXavier Bonilla/NurPhoto AFP

Zbliża się niezwykle ważny dzień dla najbliższej, ale i dalekosiężnej przyszłości FC Barcelona. W najbliższą niedzielę odbędą się wybory, które zdecydują, kto zostanie prezesem katalońskiego giganta. O reelekcję walczy dotychczasowy sternik klubu - Joan Laporta, a jego oponentem jest Victor Font.

Joan Laporta korzysta z ostatnich chwil, by zyskać sobie jak największe poparcie, a tym samym utrzymać stanowisko, które formalnie opuścił w związku z trwającą kampanią. Jej finałowym akcentem była nie tylko debata ze swoim kontrkandydatem, ale i wywiad, którego 63-latek udzielił Gerardowi Romero na kanale Jijnates.

Jeden z wątków tej rozmowy był szczególnie ważny dla polskich fanów Barcelony - dotyczył bowiem Roberta Lewandowskiego i kwestii wygasającego niebawem kontraktu kapitana naszej reprezentacji.

Termin ważności obecnej umowy 37-latka upłynie 30 czerwca. Co dalej? Nie wiadomo. A czy sam zainteresowany chciałby zostać na Camp Nou na kolejny rok? "Lewy" odpowiedział ostatnio na tak zadane pytanie w rozmowie z "The Athletic".

- Nie wiem. Muszę poczuć to coś. Na razie nie mogę nic powiedzieć, bo nie jestem nawet w pięćdziesięciu procentach pewien, w którą stronę chcę iść. Nie jest to odpowiedni moment - przekazał polski napastnik.

Robert Lewandowski musi się więc poważnie zastanowić nad swoją przyszłością, zwłaszcza, że wszystko może zależeć od jego wolnej woli. A przynajmniej tak wynika z komunikatu, który padł z ust samego Joana Laporty. Kandydat na nowego-starego prezesa Barcelony podkreśla jednak przy tym, że pozycja Polaka może ulec znaczącej zmianie i musiałaby zostać ściśle ustalona, tak jak warunki finansowe nowego kontraktu.

- Robert Lewandowski przyszedł do klubu w bardzo trudnym momencie. Powinniśmy być mu wdzięczni. Jeśli chce zostać na kolejny rok w określonej, powinien zostać - ogłosił otwarcie Joan Laporta.

I dodał: - Dobre stosunki z przedstawicielami pomagają klubowi.

Joan Laporta
La Liga

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja