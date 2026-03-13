A jednak, Laporta ogłasza ws. Lewandowskiego. Kluczowa decyzja Polaka

Zbliża się niezwykle ważny dzień dla najbliższej, ale i dalekosiężnej przyszłości FC Barcelona. W najbliższą niedzielę odbędą się wybory, które zdecydują, kto zostanie prezesem katalońskiego giganta. O reelekcję walczy dotychczasowy sternik klubu - Joan Laporta, a jego oponentem jest Victor Font.

Joan Laporta korzysta z ostatnich chwil, by zyskać sobie jak największe poparcie, a tym samym utrzymać stanowisko, które formalnie opuścił w związku z trwającą kampanią. Jej finałowym akcentem była nie tylko debata ze swoim kontrkandydatem, ale i wywiad, którego 63-latek udzielił Gerardowi Romero na kanale Jijnates.

Jeden z wątków tej rozmowy był szczególnie ważny dla polskich fanów Barcelony - dotyczył bowiem Roberta Lewandowskiego i kwestii wygasającego niebawem kontraktu kapitana naszej reprezentacji.

Robert Lewandowski zostanie w FC Barcelona? Joan Laport ogłasza ws. Polaka

Termin ważności obecnej umowy 37-latka upłynie 30 czerwca. Co dalej? Nie wiadomo. A czy sam zainteresowany chciałby zostać na Camp Nou na kolejny rok? "Lewy" odpowiedział ostatnio na tak zadane pytanie w rozmowie z "The Athletic".

- Nie wiem. Muszę poczuć to coś. Na razie nie mogę nic powiedzieć, bo nie jestem nawet w pięćdziesięciu procentach pewien, w którą stronę chcę iść. Nie jest to odpowiedni moment - przekazał polski napastnik.

Robert Lewandowski musi się więc poważnie zastanowić nad swoją przyszłością, zwłaszcza, że wszystko może zależeć od jego wolnej woli. A przynajmniej tak wynika z komunikatu, który padł z ust samego Joana Laporty. Kandydat na nowego-starego prezesa Barcelony podkreśla jednak przy tym, że pozycja Polaka może ulec znaczącej zmianie i musiałaby zostać ściśle ustalona, tak jak warunki finansowe nowego kontraktu.

- Robert Lewandowski przyszedł do klubu w bardzo trudnym momencie. Powinniśmy być mu wdzięczni. Jeśli chce zostać na kolejny rok w określonej, powinien zostać - ogłosił otwarcie Joan Laporta.

I dodał: - Dobre stosunki z przedstawicielami pomagają klubowi.

Rozwiń

Joan Laporta - dotychczasowy prezes FC Barcelona

Robert Lewandowski, Joan Laporta

Robert Lewandowski

Athletic Bilbao - FC Barcelona. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports