Wedle medialnych doniesień Robert Lewandowski miał błyskawicznie zareagować na decyzję Xaviego Hernandeza , który przed kilkoma tygodniami ogłosił, że po bieżącym sezonie pożegna się z Barceloną. W hiszpańskiej prasie ukazały się zdjęcia wykonane na chwilę przed spotkaniem drużyny, które to "Lewy" zorganizował w swoim domu . "Zawodnicy - bez sztabu szkoleniowego - zjedli wspólny posiłek w rezydencji Polaka , aby zjednoczyć się i stawić czoła kryzysowi. Kapitanowie poprowadzili spotkanie, na którym próbowali osiągnąć maksymalną jedność, by odwrócić złą dynamikę" - opisywano w "Mundo Deportivo".

Inicjatywę napastnika, a właściwie reakcję całej drużyny, publicznie skomentował sam szkoleniowiec . Na konferencji prasowej podkreślał, że co prawda na co dzień w szatni jest dobra atmosfera, ale i tak nie spodziewał się takiego wsparcia od podopiecznych. " Jestem zaskoczony telefonami, deklaracjami, słowami, z którymi przychodzili do mnie piłkarze. Zależy mi na kontaktach interpersonalnych" - mówił. I od razu dodawał:

To nie wszystko. Według Sky Germany nowym szkoleniowcem Barcy może zostać nie kto inny, jak Hansi Flick , który w 2021 roku jako jedyny w historii niemiecki trener zdobył z Bayernem Monachium sekstet (wygrał Mistrzostwo Niemiec, Puchar kraju, Ligę Mistrzów , Superpuchar Niemiec oraz Superpuchar UEFA). Później przez dwa lata prowadził narodową kadrę, a obecnie pozostaje bezrobotny. To własnie Niemiec może mieć decydujący głos w sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski pożegna się z Barceloną? To on może mieć decydujący głos

Nie jest tajemnicą, że FC Barcelona mierzy się z problemami finansowymi, a ich "ofiarą" może paść Robert Lewandowski. Hiszpański "AS" przypomina, że kontrakt Polaka obowiązuje do czerwca 2026 roku i z roku na rok rośnie. W przyszłym sezonie osiągnięte zostanie maksimum i Barca będzie musiała wypłacać Polakowi jeszcze wyższe wynagrodzenie niż dotychczas. To ma skłaniać włodarzy klubu do rozważenia przyszłości "Lewego" i wydania ewentualnej zgody na transfer.