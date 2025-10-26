Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak kara dla Barcelony. Co stanie się teraz? Kluczowe decyzje przed El Clasico

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

FC Barcelona robiła wszystko, co mogła, by Hansi Flick mógł zasiąść na ławce mistrza Hiszpanii w niedzielnym El Clasico, którego przebieg będzie śledził cały piłkarski świat. Po wyczerpaniu wszystkich opcji, dotkliwa kara nałożona na Niemca została jednak utrzymana. A to nie koniec problemów "Dumy Katalonii". Dobre wieści płyną za to z obozu Realu Madryt, który będzie chciał odnieść cenne zwycięstwo na własny terenie. Sztaby obu ekip muszą przed meczem podjąć kluczowe decyzje. W jakich składach zagrają dziś hiszpańscy giganci? Transmisja El Clasico w tę niedzielę o 16:15 w Eleven Sports 1, początek studia z Madrytu o 14:30.

Na zdjęciu trener FC Barcelona Hansi Flick oraz Wojciech Szczęsny i Kylian Mbappe
Na zdjęciu trener FC Barcelona Hansi Flick oraz Wojciech Szczęsny i Kylian MbappeJavier Borrego / Spain DPPI / DPPI via AFP / FADEL SENNA / AFPAFP

- Zawsze brakuje nam Hansiego, gdy jest nieobecny, bo to on jest najważniejszą częścią zespołu. Oczywiście jego brak jest osłabieniem, ale podobnie jak w przypadku absencji poszczególnych piłkarzy, musimy sobie z tym poradzić - stwierdził przed niedzielnym El Clasico Marcus Sorg, który podczas starcia na Bernabeu zastąpi ławce trenerskiej FC Barcelona swojego rodaka.

Lista wielkich nieobecnych w ekipie mistrza Hiszpanii jest jednak zdecydowanie dłuższa, a znajdują się na niej Robert Lewandowski, Joan Garcia, Marc-Andre ter Stegen Gavi, Dani Olmo, Andreas Christensen oraz Raphinha. Przy nazwiskach kilku innych zawodników widnieją natomiast ogromne znaki zapytania. A jednym z nich jest Jules Kounde.

Zobacz również:

El Clasico towarzyszy gigantyczne zainteresowanie dziennikarzy i fotoreporterów
La Liga

"Przesuń się, bo cię wyproszę...". Tego o El Clasico nie wiedzieliście

Piotr Jawor
Piotr Jawor

    Kłopoty w FC Barcelona przed "El Clasico". Wiele znaków zapytania

    Francuski defensor dołączył do pracy z grupą dopiero w sobotę. To, jak jego organizm zareaguje na treningowy wysiłek, może być kluczowe w kontekście jego dzisiejszego występu. Alternatywę dla 26-latka na prawej stronie obrony mogą stanowić Ronald Araujo - który przecież błyszczał na tej pozycji w Klasykach jeszcze za kadencji Xaviego Hernandeza - oraz Eric Garcia. Hiszpann jednak prawdopodobnie utworzy duet stoperów do spółki z Pau Cubarsim.

    Na lewej stronie zagra Alejandro Balde, a dostępu do bramki Barcelony strzec będzie rzecz jasna nie kto inny, a sam Wojciech Szczęsny.

    Tercet w środku pola bezapelacyjnie tworzyć będą za to Pedri, Fermin Lopez oraz Frenkie de Jong, jeśli Holender zgodnie z medialnymi doniesieniami będzie już w stu procentach dysponowany. Za ofensywę odpowiadać powinni natomiast Marcus Rashford, Lamine Yamal oraz Ferran Torres, choć i jego występ od pierwszej minuty po ostatniej kontuzji należy stawiać pod znakiem zapytania.

    -Postaramy się wprowadzić Ferrana na murawę, ale decyzję podejmiemy w dniu meczu
    stwierdził podczas konferencji prasowej Marcus Sorg

    Real Madryt gotowy do walki na Bernabeu

    O ile w ekipie Barcelony aż roi się od problemów, trener Realu Madryt Xabi Alonso otrzymał przed El Clasico od klubowych lekarzy kilka pozytywnych wiadomości. Do kadry meczowej wrócili bowiem Dani Ceballos oraz - przede wszystkim - Dean Huijsen, Dani Carvajal i Trent Alexander-Arnold.

    Hiszpański środkowy obrońca powinien wskoczyć do składu obok Edera Militao. Szkoleniowiec "Królewskich" będzie mógł w końcu postawić także na jednego z nominalnych prawych defensorów. A jeśli uzna ich za niedostatecznie przygotowanych, w odwodzie pozostaje jeszcze Fede Valverde. Lewa flanka należeć będzie natomiast do Alvaro Carrerasa, który mierzył się z Barceloną w poprzednim sezonie jeszcze jako piłkarz Benfiki.

    Faworytami do gry w linii pomocy zdają się być Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham i rosnący w ostatnich miesiącach Arda Guler. W ataku natomiast - Vinicus Junior i Kylian Mbappe.

    Największą niewiadomą jest to, kto będzie operował na prawym skrzydle. Jeszcze jakiś czas temu numerem jeden był tu Franco Mastantuono, lecz rywalizację podjął z nim Brahim Diaz. A także i tutaj wystąpić może przecież Fede Valverde lub Arda Guler, pozwalając zagrać w środku Urugwajczykowi bądź Eduardo Camavindze.

    El Clasico: Real Madryt - FC Barcelona. Możliwe składy:

    Real Madryt: Courtois - Carvajal/Trent - Militao, Huijsen, Carreras - Tchouameni, Bellingham, Guler - Vinicius, Mbappe, Mastantuono

    FC BarcelonaSzczęsny - Kounde, Garcia, Cubarsi, Balde - Pedri, Fermin, de Jong - Yamal, Torres, Rashford

    Zobacz również:

    Przed El CLasico Wojciech Szczęsny zdaje się mówić do Roberta Lewandowskiego: - Ty nie możesz grać, ale ja ogarnę
    La Liga

    Pierwsze El Clasico i od razu wysoka stawka. "Jedni jak na pogrzeb, drudzy na wesele"

    Andrzej Klemba
    Andrzej Klemba
      Trening Barcelony przed kolejnym starciem w Lidze Mistrzów. WIDEOASSOCIATED PRESS© 2025 Associated Press
      Piłkarz w pomarańczowej koszulce z herbem FC Barcelona stoi na boisku z wyraźnym uśmiechem, w tle rozmyta publiczność.
      Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
      Po lewej stronie dwóch piłkarzy, jeden ubrany w długi czarny płaszcz, drugi w zielonym stroju bramkarskim, rozmawiają na boisku. Po prawej starszy mężczyzna ubrany na czarno siedzi na ławce trenerskiej z poważnym wyrazem twarzy.
      Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Hansi FlickJose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Josep LAGO / AFPAFP
      Piłkarz w białym stroju Realu Madryt koncentruje się na przyjęciu piłki podczas meczu na stadionie, w tle widoczna rozmyta publiczność.
      Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt w meczu z Kairatem AłmatyVYACHESLAV OSELEDKOAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja