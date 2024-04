Trener FC Barcelona Xavi Hernandez znajduje się w komfortowej sytuacji - ma bowiem do dyspozycji kilka dni, by przygotować swoich podopiecznych do niezwykle ważnego meczu ćwierćfinałowego z ekipą PSG. Co więcej, hiszpańskie media donoszą o "doskonałej wiadomości dla FC Barcelona" informując, że przed starciem z paryżanami do gry wróci ma dwóch istotnych zawodników w układance hiszpańskiego szkoleniowca. Ich występ może znacząco pomóc drużynie.