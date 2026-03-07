A jednak! Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego. Hiszpanie się pomylili

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Przed FC Barceloną niezwykle ważny, ale i trudny mecz. "Duma Katalonii" zmierzy się z Athletic Bilbao. W sobotni poranek hiszpańskie media prowadziły dywagacje na temat wyjściowego składu. I nie były one jednomyślne, jeśli chodzi o występ Roberta Lewandowskiego. Hansi Flick podjął ostateczną decyzję. Już wiadomo, co z Polakiem, który ostatnio doznał kontuzji.

Skład Barcelony na Athletic Bilbao. Lewandowski wraca po kontuzji
Znamy skład na mecz Athletic Bilbao - FC BarcelonaMATTHIEU MIRVILLEAFP

FC Barcelona we wtorek wygrała 3:0 z Atletico Madryt, ale nie odrobiła strat i odpadła z Pucharu Króla. "Dumie Katalonii" została już tylko walka o dwa trofea: Ligę Mistrzów i mistrzostwo Hiszpanii.

Podopieczni Hansiego Flicka są liderami La Liga. Na ten moment mają jeden punkt więcej niż Real Madryt, ale w sobotni wieczór mogą zwiększyć przewagę do czterech "oczek". Stanie się tak, jeśli zespół pokona na wyjeździe Athletic Bilbao. Zespół z "San Mames" plasuje się na 9. miejscu w tabeli La Liga, a w ostatniej kolejce zremisował 1:1 z Rayo Vallecano.

    Jak będzie wyglądał wyjściowy skład Barcelony? Od rana hiszpańskie media zastanawiały się czy Robert Lewandowski rozpocznie mecz od pierwszej minuty. 37-latek niedawno nabawił się kontuzji (złamanie kości oczodołu - przyp. red.) i opuścił pucharowe starcie z Atletico. Teraz ma być gotowy do gry. "Mundo Deportivo", "Marca" i "As" zgadzali się, że Polak rozpocznie mecz w wyjściowym składzie. Z kolei "Sport" przewidywał Ferrana Torresa.

    Znamy skład Barcelony na mecz z Athletic Bilbao

    Ostatecznie nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy decyzję niemieckiego szkoleniowca. Lewandowski rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.

    Skład Barcelony: Joan Garcia - Cancelo, Gerard Martin, Cubarsi, Eric Garcia - Bernal, Casado - Rashford, Olmo, Yamal - Torres.

    Mecz Athletic Bilbao - FC Barcelona rozpocznie się o godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

    Piłkarz w koszulce FC Barcelony wykonuje gest rękami podczas meczu, na ramieniu opaska kapitańska w kolorach żółto-czerwonych.
    Robert LewandowskiJOSE BRETONEast News
    Piłkarz w koszulce FC Barcelony z uniesionymi rękoma, bandażem na lewej dłoni i opuszczoną głową podczas meczu na stadionie.
    Robert Lewandowski AFP
    Piłkarz w sportowym stroju drużyny FC Barcelona siedzi na ławce rezerwowych, otoczony przez innych członków zespołu, w tle widać kilku zawodników rozmawiających ze sobą.
    Robert LewandowskiAlberto GardinEast News
