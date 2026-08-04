A jednak, Flick ogłasza po odejściu Lewandowskiego. Alert w Barcelonie

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Po odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu FC Barcelona mierzy się z problemami w ataku. Hansi Flick przyznaje wprost - muszą zatrudnić kogoś na pozycję napastnika. Zwłaszcza, że przyszłość Ferrana Torresa w drużynie zdaje się niepewna. Trener z nazwiska wskazuje trzech zawodników, którzy mogą grać jako środkowi napastnicy, lecz nie jest to idealne rozwiązanie.

Robert Lewandowski, Hansi Flick
Robert Lewandowski, Hansi FlickPhoto by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Jest problem z zastąpieniem Roberta Lewandowskiego, który po wypełnieniu kontraktu pożegnał się z Barceloną. Hansi Flick przyznaje, że na zwolnionym przez Polaka miejscu są braki.

"Musimy zatrudnić kogoś na pozycję napastnika. Ale wiele będzie również zależało od Ferrana Torresa" - przekazał na konferencji prasowej po obozie treningowym w Anglii, cytowany przez hiszpańską Markę.

Mam duże zaufanie do Deco. Wiemy, że musimy coś zrobić
- dodał.

Zapytano go wprost kogo - na ten moment - widziałby na zwolnionej przez Lewandowskiego "dziewiątce". Trener "Dumy Katalonii" wymienił trzy nazwiska.

Kto za Lewandowskiego? Flick wskazuje trzy nazwiska

Kto, w razie odejścia Torresa, mógłby być nową "dziewiątką" w Barcelonie? Takiego zawodnika jak Lewandowski nie ma, przynajmniej na razie, lecz - jak zasygnalizował Flick - w składzie są piłkarze, którzy mogliby wypełnić lukę.

"Lamine [Yamal] grał na tej pozycji w jednym czy dwóch meczach. Myślę, że to fantastyczny zawodnik, światowej klasy, więc może zaadaptować się również do tej pozycji" - stwierdził trener.

Kto jeszcze? "Zobaczymy, co czas pokaże. [Anthony] Gordon i [Karim] Adeyemi mogą grać na obu skrzydłach, ale także jako numer 9. Tak więc tak naprawdę mamy wiele opcji" - dorzucił.

Wyjaśnił, że "jest otwarty na wzmacnianie zespołu", także w pomocy, choć akurat ta formacja nie jest priorytetem, ponieważ - jak zapewnił - w Barcelonie jest wielu zawodników mogących grać na tej pozycji.

Spore nadzieje kibice wiążą z przyjściem 18-latka z Belgii. Jesse Bisiwu dołączył do zespołu końcem lipca, a Flick chce mu się bacznie przyjrzeć.

Przybył niedawno. Miał z nami zaledwie kilka treningów. Jest szybki. Plan jest taki, żeby trenował z nami
- powiedział.

Zobacz również:

Robert Lewandowski w Chicago Fire
Robert Lewandowski

W Barcelonie już chcą powrotu Lewandowskiego? Buntują się kibice

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

Co dalej z Torresem w Barcelonie? "Muszą pokazać, że im na mnie zależy"

Sytuacja Barcelony może skomplikować się jeszcze bardziej, jeśli z klubem pożegna się Ferran Torres. Jego kontrakt wygasa za rok, lecz mówi się, że mógłby przejść do PSG już w tym okienku transferowym.

"W tym momencie mam kontrakt z Barceloną, ale w piłce nożnej nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Pozytywnym aspektem jest to, że skoro mam kontrakt, mogę poczekać i sam podjąć decyzję" - skomentował sprawę sam zainteresowany, w rozmowie ze Sportico.

"Duma Katalonii" zdaje się zatem w sytuacji podbramkowej. Sam Torres przekazał, że jeśli Barcelona chce go zatrzymać, "musi pokazać, że jej na nim zależy".

Zobacz również:

Tomasz Fornal w samolocie w Pekinie, przylot polskich siatkarzy do Chin na Ligę Narodów
Reprezentacja siatkarzy

Komplikuje się powrót siatkarzy do Polski. Fornal ujawnia, co się dzieje

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha


Lewandowski w Chicago. "Kierunek odpowiedni dla niego". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja