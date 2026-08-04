A jednak, Flick ogłasza po odejściu Lewandowskiego. Alert w Barcelonie

Jest problem z zastąpieniem Roberta Lewandowskiego, który po wypełnieniu kontraktu pożegnał się z Barceloną. Hansi Flick przyznaje, że na zwolnionym przez Polaka miejscu są braki.

"Musimy zatrudnić kogoś na pozycję napastnika. Ale wiele będzie również zależało od Ferrana Torresa" - przekazał na konferencji prasowej po obozie treningowym w Anglii, cytowany przez hiszpańską Markę.

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Zapytano go wprost kogo - na ten moment - widziałby na zwolnionej przez Lewandowskiego "dziewiątce". Trener "Dumy Katalonii" wymienił trzy nazwiska.

Kto za Lewandowskiego? Flick wskazuje trzy nazwiska

Kto, w razie odejścia Torresa, mógłby być nową "dziewiątką" w Barcelonie? Takiego zawodnika jak Lewandowski nie ma, przynajmniej na razie, lecz - jak zasygnalizował Flick - w składzie są piłkarze, którzy mogliby wypełnić lukę.

"Lamine [Yamal] grał na tej pozycji w jednym czy dwóch meczach. Myślę, że to fantastyczny zawodnik, światowej klasy, więc może zaadaptować się również do tej pozycji" - stwierdził trener.

Kto jeszcze? "Zobaczymy, co czas pokaże. [Anthony] Gordon i [Karim] Adeyemi mogą grać na obu skrzydłach, ale także jako numer 9. Tak więc tak naprawdę mamy wiele opcji" - dorzucił.

Wyjaśnił, że "jest otwarty na wzmacnianie zespołu", także w pomocy, choć akurat ta formacja nie jest priorytetem, ponieważ - jak zapewnił - w Barcelonie jest wielu zawodników mogących grać na tej pozycji.

Spore nadzieje kibice wiążą z przyjściem 18-latka z Belgii. Jesse Bisiwu dołączył do zespołu końcem lipca, a Flick chce mu się bacznie przyjrzeć.

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Co dalej z Torresem w Barcelonie? "Muszą pokazać, że im na mnie zależy"

Sytuacja Barcelony może skomplikować się jeszcze bardziej, jeśli z klubem pożegna się Ferran Torres. Jego kontrakt wygasa za rok, lecz mówi się, że mógłby przejść do PSG już w tym okienku transferowym.

"W tym momencie mam kontrakt z Barceloną, ale w piłce nożnej nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Pozytywnym aspektem jest to, że skoro mam kontrakt, mogę poczekać i sam podjąć decyzję" - skomentował sprawę sam zainteresowany, w rozmowie ze Sportico.

"Duma Katalonii" zdaje się zatem w sytuacji podbramkowej. Sam Torres przekazał, że jeśli Barcelona chce go zatrzymać, "musi pokazać, że jej na nim zależy".





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