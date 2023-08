A jednak, FC Barcelona szykuje hit? Wielki cios dla Lewandowskiego. Piszą wprost o sensacji

Brzmi to być może nieco kuriozalnie, ale... Romelu Lukaku stał się na rynku transferowym "gorącym ziemniakiem", którym przerzucają się poszczególne drużyny, nie wiążąc przyszłości z belgijskim snajperem. 30-latek został skreślony przez Chelsea, do której formalnie wrócił wraz z końcem czerwca po wypożyczeniu do Interu. Londyńczycy oraz ich trener Mauricio Pochettino nie uważają jednak Lukaku za gracza potrzebnego w swojej drużynie. Dlatego sam zawodnik miał zostać poinformowany o tym, że musi szukać dla siebie nowego pracodawcy.