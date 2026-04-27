A jednak. FC Barcelona już zaczęła działać, pilne wieści dla Lewandowskiego

Pomimo tego, że Robert Lewandowski już od pierwszego dnia stycznia może negocjować z jakimkolwiek klubem na świecie i odejść z Barcelony na zasadzie wolnego transferu, wciąż nie mamy przełomu w sprawie jego przyszłości.

Kolejne informacje płynące z Hiszpanii i nie tylko wielokrotnie się wykluczają lub odrzucają kolejne kierunki, z którymi do tej pory łączony był Polak - jak, chociażby jeden bardziej możliwych w ostatnim czasie.

Wiele w kontekście przyszłości Polaka mogą oczywiście zmienić ruchy transferowe Barcelony i jak się właśnie okazuje, Joan Laporta oraz Deco mieli właśnie skontaktować się z Atletico, aby ocenić możliwość pozyckania Juliana Alvareza, który znajduje się na szczycie listy życzeń "Blaugrany".

FC Barcelona - Celta Vigo 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

- Barcelona nawiązała kontakt z Atlético Madryt, aby poznać stanowisko klubu w sprawie ewentualnego transferu napastnika Juliána Álvareza tego lata, dowiedział się ESPN - donosi redakcja.

Co więcej, nacisk na sprowadzenie do Katalonii nowego, klasowego napastnika ma wywierać sam Hansi Flick. - Trener Barcelony zwrócił się do klubu z prośbą o nowego zawodnika na pozycję numer 9, a Álvarez jest postrzegany jako idealny kandydat do utworzenia formacji ofensywnej z Lamine Yamalem i Raphinhą w przyszłym sezonie - czytamy dalej.

W rozmowach z "Los Colchoneros", Barcelona może się jednak zderzyć ze ścianą. Już od dłuższego czasu w hiszpańskich mediach regularnie pojawiają się informacje sugerujące, że Atletico nie chce pozbywać się napastnika i chce z niego zrobić najlepiej opłacanego zawodnika w klubie. Kwota odstępnego może więc być zaporowa i sięgać nawet 120 mln euro.

Na taki wydatek klub z Katalonii raczej nie będzie sobie mógł pozwolić, dokładając do tego jeszcze kolejne wydatki związane z zaproponowaniem zawodnikowi wysokiej pensji. Niemniej, usilne poszukiwanie nowego napastnika przez Barcelone może dać Robertowi Lewandowskiemu do zrozumienia, że jego oczekiwania rozjeżdżają się z tym, jak jego sytuację oceniają obecnie włodarze klubu.

FC Barcelona po potencjalnym odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu będzie musiała rozejrzeć się za nową, mocną "dziewiątką". Joan Laporta ma już swego faworyta

Ważą się losy Lewandowskiego w Barcelonie

Robert Lewandowski - waży się jego przyszłość w barwach FC Barcelona

