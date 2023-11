A jednak, FC Barcelona już tego nie kryje. Wprost ogłasza wiadomość dla Lewandowskiego

Vitor Roque - to nazwisko, które rozpala wyobraźnię hiszpańskich mediów sportowych. Mimo jego młodego wieku, wielu ekspertów liczy na to, że po przyjeździe do Europy 18-latek będzie jedną z wiodących postaci FC Barcelona i znacząco wzmocni siłę ognia zespołu prowadzonego przez trenera Xaviego Hernandeza. Ba, niektórzy wieszczą też, że młody gwiazdor niemal z automatu odbierze miejsca Roberta Lewandowskiego w wyjściowym składzie "Dumy Katalonii".

Wszystko wskazuje na to, że 18-latek będzie częścią pierwszego składu Barcelony i będzie mógł liczyć na regularne występy ~ pisał jakiś czas temu kataloński portal "El Nacional"

To, że Vitor Roque trafi do Barcelony , jest już pewne. Klub ogłosił jego transfer już w lipcu tego roku, lecz nie sprecyzował, kiedy dojdzie do transakcji. Najpóźniejszy możliwy termin to lato przyszłego roku. Od początku istniała jednak szansa na to, że "Duma Katalonii" przyspieszy operację i domknie temat już w zimowym oknie transferowym.

Dyrektor FC Barcelona stawia sprawę jasno. Robert Lewandowski będzie miał rywala już w styczniu

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że choć pozyskanie Vitora Roque w roli rywala dla Roberta Lewandowskiego to priorytet FC Barcelona, klubowi włodarze będą bardziej skupiać się na wzmocnieniu środka pola po koszmarnej kontuzji Gaviego . Te wiadomości zdementowali jednak później dziennikarze "Mundo Deportivo" , a teraz jednoznaczną deklarację w sprawie Brazylijczyka przedstawił dyrektor sportowy mistrza Hiszpanii - znany Portugalczyk Deco.

Vitor Roque prawdopodobnie dołączy do klubu w styczniu. Sprawa nie została jeszcze przesądzona, ale rozmawiamy i myślę, że pójdzie to w tę stronę ~ zadeklarował były piłkarz "Dumy Katalonii" w rozmowie z DAZN przy okazji meczu Rayo Vallecano - FC Barcelona

A odnosząc się bezpośrednio do samego spotkania, dodał: - Stworzyliśmy większe zagrożenie. Rozumiem frustrację związaną z remisem, ale musimy dalej walczyć o punkty.

FC Barcelona zremisowała w sobotę na Vallecas w meczu La Liga z Rayo Vallecano 1:1 . Gospodarze objęli prowadzenie w 19. minucie po kapitalnym strzale z dystansu Unaia Lopeza. Bliski doprowadzenia do wyrównania był Robert Lewandowski, lecz ostatecznie akcja bramkowa Barcelony zakończyła się samobójczym trafieniem , jakie zanotował Florian Lejeune.

Sam Polak nie został pochwalony przez hiszpańskich ekspertów za to, jak zaprezentował się na murawie. - Spóźniony - nazwał Roberta Lewandowskiego dziennik "Mundo Deportivo". - Nie zdążył do żadnej piłki. Tylko raz znalazł się w miejscu, w którym go oczekiwano, ale wykazał się wówczas złą kontrolą - czytamy w krótkim podsumowaniu występu Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona / Oli Scarff / AFP

Robert Lewandowski i Xavi Hernandez - snajper oraz szkoleniowiec FC Barcelona / AXEL HEIMKEN/JOSE BRETON / AFP