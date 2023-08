A jednak, "bolesne pożegnanie". Fatalne dla Lewandowskiego podejrzenia to prawda

Chodzi o sprawę Bernardo Silvy - portugalskiego pomocnika Manchesteru City, który już minionego lata był łączony z transferem do FC Barcelona. Wówczas jednak nie doszło do tego spektakularnego ruchu, a wszystko wskazuje na to, że i w tym roku "Duma Katalonii" musi zapomnieć - prawdopodobnie już na dobre - o możliwości sprowadzenia 29-latka.