Mimo to atmosfera wokół kadry zdaje się być napięta. Obrazu sytuacji nie zamazało nawet przyjemne zdjęcie opublikowane przez Wojciecha Szczęsnego . Widać na nim jego i pozostałych reprezentantów na uroczystej kolacji . Wszyscy zdają się być zadowoleni i zrelaksowani. Miał to być sygnał, że szczery do bólu wywiad "Lewego" udzielony niedawno Eleven Sports i Meczykom nie popsuł relacji w grupie .

Nigdy nie byłem takim zawodnikiem, który, gdy ktoś przychodził z jakimś pytaniem, mówił: nie mam czasu. Dla mnie jest zastanawiające, że oni nie przychodzą. Były takie momenty, że to ja wychodziłem do młodych zawodników, żeby coś z nich wydobyć. Ale po pewnym czasie stwierdziłem, że nie mogę ich wyręczać w pokonywaniu własnych słabości i wychodzeniu ze strefy komfortu

Niepokojące "sygnały" z reprezentacji Polski. Chodzi o Lewandowskiego. "Wielkie ego zaczyna ciągnąć na dno"

Trzy grosze dorzucił też Radosław Matusiak . "Niestety, ale z dużym niesmakiem odbieram sygnały płynące z wnętrza drużyny. Szczególnie, że wypuszcza je szef kadry, najbardziej ceniony i doświadczony zawodnik. Bez wątpienia Lewandowski to lider tej reprezentacji, ale odnoszę wrażenie, że obecnie zaczyna być jej największym ciężarem. Jego wielkie ego, zaczyna go ciągnąć na dno " - mówił dla portalu Sportowy24.

O komentarz poproszono też Łukasza Piszczka. Ten wypowiedział się już dużo bardziej ostrożnie, ale według niektórych trafił w sedno. "Robert mówi, że kadrze brakuje osobowości. Ja może nie szedłbym tak daleko, bo on też jest częścią drużyny, jest kapitanem. Jeśli ma coś takiego do powiedzenia, to powinien to powiedzieć w szatni" - podsumował w Viaplay.