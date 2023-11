Anna Lewandowska nie ukrywa, że zeszłoroczna przeprowadzka do Barcelony bardzo ją ucieszyła. Już wcześniej wielokrotnie mówiła mężowi, że uwielbia Hiszpanię i że chciałaby tam zamieszkać. Lecz absolutnie nie było tak, że naciskała na "Lewego" i usilnie namawiała go na transfer do "Dumy Katalonii".



"Przecież to się tak nie odbywa, że żona mówi, a piłkarz - pstryk - zmienia swoją karierę, bo jej się tak podoba. Jak przyszła propozycja z Barcelony, to rozpisaliśmy sobie plusy i minusy. Podeszliśmy do tego odpowiedzialnie, zastanawialiśmy się, co jest dla nas lepsze: zostanie w Monachium, FC Barcelona, a może PSG i Paryż" - wyjaśniła Monice Sobień-Górskiej w książce "Imperium Lewandowska".

Decyzja, która ostatecznie zapadła, wyszła na dobre całej rodzinie. Żona Roberta Lewandowskiego szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości, a nawet obudziła w sobie nową pasję - do tańca. Od miesięcy trenuje bachatę, jej elementy włącza też do treningów oferowanych w aplikacji. A to nie wszystko .

Chcę otworzyć siłownię i szkołę tańca w Barcelonie. Nie mogę się doczekać, aż to się stanie! Ciągle myślę o tym, co mogę zrobić, a mój zespół zawsze śmieje się ze mnie, że jestem taką aktywną osobą ~ - zadeklarowała całkiem niedawno, cytowana przez Mundo Deportivo.

Nie jest jednak całkiem kolorowo. Po tym, jak żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony opublikowała kilka nagrań, na którym widać, jak tańczy bachatę, spadła na nią lawina krytycznych komentarzy. Postanowiła odpowiedzieć. I się zaczęło...

Żona Roberta Lewandowskiego "wyjaśnia" krytykujących. "Anka, jak pozamiatane"

Na profilu na TikToku Anny Lewandowskiej pojawiło się wideo, w którym trenerka odpowiada na krytyczne oceny jej umiejętności tanecznych i tego, jak prezentuje się w bachacie. A robi to... "dubbingując" Szymona Hołownię i jego słowa z pierwszego posiedzenia nowego Sejmu.

Bardzo cenię państwa komentarze i uwagi, natomiast zwracam też uwagę z mojej perspektywy, że stają się odrobinę monotematyczne. Zachęcam do większej oryginalności, pracy intelektualnej. Obrazić też trzeba umieć ~ - "mówi" żona Roberta Lewandowskiego.

Film sprowokował następną falę komentarzy. "A ja tak myślę, że jeśli uwagi są monotematyczne, to może coś w nich jest?" - dopytuje jedna z internautek. "Oj, zabolało" - wtóruje jej ktoś inny. Jednak zdecydowana większość komentarzy jest przychylna "Lewej".

"Nie jestem Pani fanem, ale ta uwaga jest bardzo celna, w kontekście internetowych wypowiedzi. Doceniam", "Wow, Anka, jak pozamiatane", "Przyznaję, pierwszy raz Anka mi zaimponowała", "Taki dystans się ceni", "Dobre i w sumie prawdziwe", "Ludziom wydaje się, że to takie proste. Bachata wymaga ogromnej świadomości ciała, nauczenia się słuchania partnera to naprawdę nie jest proste", "Zrobiłaś fantastyczny postęp, jesteś odważna i zdeterminowana" - zachwycają się komentujący.

Wcześniej Anna Lewandowska zasygnalizowała, co tak bardzo urzekło ją w bachacie. Nie chodzi tylko o sam taniec, ale też o społeczność. W sieci podzieliła się refleksjami po bachata congress.

"Bachata congress. Miejsce, w które zawsze zjeżdżają się wspaniałe, uśmiechnięte, pozytywne osoby z przeróżnych miejsc na świecie. Łączy je jedno - zamiłowanie do bachaty, która, jak już wiecie, stała się również moim ulubionym stylem tańca. Polecam wszystkim, chcącym poznać bardziej ten świat - pojechać chociaż raz i poczuć tę atmosferę. Przede wszystkim macie możliwość skorzystania z kilku lekcji dziennie z najlepszymi nauczycielami tańca. Nieważne czy dopiero zaczynasz, czy jesteś profesjonalnym tancerzem. Nikt Cię nie ocenia i każdy uczy się czegoś od siebie nawzajem! A teraz czas wracać do rodzinki" - opisywała, dołączając nagranie.

Anna i Robert Lewandowscy na Camp Nou / Urbanandsport/NurPhoto / AFP

Anna Lewandowska na meczu Barcelony / Urbanandsport/NurPhoto / AFP