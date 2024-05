Następne półtora roku postawiło jednak przy takim stwierdzeniu bardzo duży znak zapytania. Okres do mundialu w Katarze był bowiem w wykonaniu Lewandowskiego absolutnie zjawiskowy. Polak zagrał w dziewiętnastu spotkaniach, w których strzelił 18 goli i cztery razy asystował . Łatwo więc policzyć, że średnio brał udział przy golu, co mniej niż 90 minut. Gdy spojrzymy na dalszą część kariery "Lewego" w "Blaugranie", łatwo zrozumieć, dlaczego pojawiają się wątpliwości wokół Polaka.

Lewandowskiego bał się cały świat. Flick na ratunek Polakowi

Po mundialu w Katarze zagrał bowiem w 79 spotkaniach, w których strzelił 40 goli i 13 razy asystował . 53 udziały w 79 meczach, to z pewnością nie jest wynik, który stawiałby Lewandowskiego w gronie elitarnych napastników, do których grona niewątpliwie należał, przychodząc do klubu. Nie wszystko można w tej sytuacji zrzucić na drużynę, bo ta kreowała mu naprawdę dużo okazji. W samych rozgrywkach ligowych oraz w Lidze Mistrzów "Lewy" podczas swojego pobytu zmarnował łącznie 49 "dużych szans" (dane za SofaScore.com), co pokazuje, ile goli więcej mógł mieć.

Już w debiucie Flicka Lewandowski strzelił gola, a dwa dni później zaliczył dublet przeciwko Borussii Dortmund. Jak się okazało, to był dopiero początek najpiękniejszego czasu "Lewego" w jego karierze. Ten zakończył się zdobyciem wszystkich możliwych trofeów, na czele z wymarzoną przez Polaka Ligą Mistrzów. Do wszystkich tych osiągnięć nasz snajper bardzo wyraźnie się przyczynił. Niemiecki szkoleniowiec prowadził Lewandowskiego w 71 meczach. Polak strzelił w nich 83 gole i 19 razy asystował, gdy przeliczymy to na średni udział przy golu, to wychodzi, że obecny gwiazdor Barcelony był zamieszany w bramkę zdobytą przez swój zespół, co 60 minut!