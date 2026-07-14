- Nie będziesz mógł zadebiutować 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps, przeciwko swojemu przyjacielowi Thomasowi Muellerowi, chyba że podejmiemy decyzję do określonego terminu - tak trener Gregg Berhalter namawiał Roberta Lewandowskiego do szybszego podjęcia decyzji dotyczącej przenosin do Chicago, o czym opowiadał w "Kanale Sportowym".

Niemiec to wyjątkowa postać, którą kapitan polskiej kadry napotkał na swoim szlaku. Fakt, że to właśnie on przywita go na amerykańskiej ziemi w roli rywala, stanowi wdzięczny element ich wspólnej historii. Historii, którą naznaczyło 80 wspólnych bramek.

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Taki dorobek wypracował w barwach Bayernu Monachium duet Lewandowski-Muller. Aż 64 gole to łup naszego snajpera, wyszarpany po asystach jego partnera zza zachodniej granicy. 16 razy sam jednak zdołał odwdzięczyć mu się ostatnim podaniem.

Z żadnym innym zawodnikiem Robert Lewandowski nie zdołał nawiązać tak owocnej współpracy. Drugi na liście jest Joshua Kimmich (wspólny udział przy 33 bramkach), trzeci Mario Gotze (29), a dalsze lokaty zajmują Kingsley Coman (26), Jakub Błaszczykowski (26), Serge Gnabry (25) oraz Marcus Reus (22). To przepaść, najlepiej obrazująca to, jak wyjątkową nić porozumienia nasz snajper wypracował z byłym reprezentantem Niemiec.

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Wyjątkowy jest także sposób, w jaki Thomas Muller wypowiadał się o "Lewym", ze sobie tylko znaną swadą i poczuciem humoru. To właśnie on nazwał Roberta LewanGOALskim.

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O ich wzajemnej relacji Niemiec mówił także między innymi wtedy, gdy FC Barcelona już Robertem Lewandowskim w składzie trafiła na Bayern w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

- Lewandowski był moim partnerem w ataku, z którym prawdopodobnie grałem najdłużej - jeśli chodzi o środkowych napastników. Mieliśmy szczególną więź - opowiadał wówczas Muller. Po czym mówiąc w żartach, dodał:

Mimo wszystko skoro tym razem nie będzie mógł liczyć na połączenie ze mną, nie musimy się bać

Jego słowa nie okazały się prorocze. W tamtym meczu fazy grupowej "Lewy" trafił do siatki, a Barca rozbiła giganta Bundesligi 4:1.

Przez całą karierę Lewandowski i Muller mierzyli się 21-krotnie na niwie klubowej i reprezentacyjnej. Minimalnie lepszy bilans notuje Polak - 9 zwycięstw, 4 remisy i 8 porażek. Niemiecki zawodnik ma więc niebywałą okazję, do wyrównania porachunków. I oby nie przeszkodziły mu w tym problemy zdrowotne, z którymi zakończył ostatni mecz krajowego pucharu z Cavalry FC. Bo debiut Roberta Lewandowskiego bez udziału jego piłkarskiego przyjaciela nie będzie aż tak wyjątkowy. Pewnie i także dla niego samego.

Robert Lewandowski Bradley Collyer East News

Thomas Muller PETER KNEFFEL / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP





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