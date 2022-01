Po sobotnim kolejnym wyczynie kapitana reprezentacji Polski, który po raz 26. w karierze zdobył w karierze hat-tricka, Wojciech Frączek, piłkarski statystyk podał, że Lewandowski ma już na koncie w seniorskiej piłce 594 gole. Kiedy i gdzie je strzelał?

IFFHS nie liczy wszystkich goli Roberta Lewandowskiego

Na to odpowiedź znajdziemy w statystykach RSSSF (Rec. Sport. Soccer Statistics Foundation). Są one o tyle dokładniejsze, że obejmują też okres gry Lewandowskiego nie tylko na najwyższym poziomie (w Lechu Poznań, Borussii Dortmund i Bayernie Monachium). Polski statystyk Łukasz Hulisz policzył bramki, które 33-letni napastnik zdobywał na niższym poziomie.

Tego nie liczą np. w IFFHS (International Federation of Footballl History and Statistics) i pokazują, że Lewandowski zdobył "tylko" 545 bramek. W zestawieniu obejmującym gole zdobyte w XXI wieku Polak jest czwarty za Cristiano Ronaldo (803), Lionelem Messim (758) i Zlatanem Ibrahimoviciem (556). Tymczasem powinien być trzeci z 594 golami.

Robert Lewandowski strzelał Nadnarwiance, Żbikowki i Łomiankom

Polscy statystycy wykonali benedyktyńską pracę, bo ustalili gole, które strzelał Lewandowski zanim zaczął robić karierę w Lechu Poznań. W latach 2004-2008 zdobywał bramki w drugiej, trzeciej, czwartej, a nawet siódmej lidze. W sezonie 2006/2007 strzelił dwa gole w rezerwach Znicza Pruszków, które wówczas były a A-Klasie. Pokonał bramkarza Anprel Nowa Wieś.

Na początku seniorskiej kariery (sezon 2004/2005) zaliczył cztery trafienia dla Delty Warszawa w czwartej lidze. Strzelał bramki KS Łomianki, Nadnarwiance Pułtusk i GLKS Nadarzyn. Zaliczył sportowy awans i w kolejnych rozgrywkach trafiał w trzeciej lidze. Dla rezerw Legii Warszawa zdobył cztery gole - w meczach z Mazowszem Grójec, Unią Skierniewice i Żbikiem II Nasielsk (dwa) w regionalnym Pucharze Polski.

48 goli Roberta Lewandowskiego goli przed ekstraklasą

Kolejny przystanek w drodze na szczyt to Znicz Pruszków. 15 bramek w dziewięciu meczach wydatnie pomogły zespołowi w awansie do drugiej ligi. Wtedy też strzelił pierwszego hat tricka - Pelikanowi Łowicz. Ostatni sezon przed debiutem w ekstraklasie (i transferem do Lecha), to 21 goli na jej zapleczu. W sumie zanim kariera Lewandowskiego ruszyła z kopyta zdobył 48 goli.

W tych rozgrywkach Robert Lewandowski strzelił 546 bramek:

Bundesliga - 300 goli

Liga Mistrzów - 82

Reprezentacja Polski - 74

Puchar Niemiec - 39

Ekstraklasa - 32

Superpuchar Niemiec - 7

Liga Europy (Puchar UEFA) - 7

Puchar Polski - 2

Klubowe Mistrzostwa świata - 2

Superpuchar Polski - 1