50. gol Roberta Lewandowskiego w sezonie! "Ma-szy-na!"

"Ma-szy-na!" - skomentował wyczyn Lewandowskiego profil "Łączy nas piłka". To komentarz do akcji bramkowej polskiego napastnika, który podwyższył prowadzenie Bayernu Monachium z VfL Wolfsburg na 2-0 w 40. minucie meczu. Tekstowa relacja na żywo ze spotkania w Interii! Do przerwy ekipa z Bawarii przeważała 2-1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2-0 w meczu Bayern Monachium - VfL Wolfsburg

Gol padł dzięki współpracy Lewandowskiego z Muellerem, czyli dwójki, która rozumie się niemal bez słów. Nastąpiła wrzutka w pole karne niemieckiego zawodnika na piąty metr, z której użytek zrobił "Lewy". Polski snajper z obrońcą na plecach głową idealnie trafił w długi róg!

To był 35. gol "Lewego" w rozgrywkach ligowych. Do bramek w Bundeslidze dochodzą także te uzyskane w Lidze Mistrzów (13), a także w krajowym Superpucharze (2). Licznik wskazujący 50. goli można by nawet uznać za przekroczony, jeśli dodać do tego gola w barwach reprezentacji Polski przeciwko Szwecji (na 1-0) w barażach do mundialu.