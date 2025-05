422 minuty i show Lewandowskiego. Polak był bezwzględny. 5 goli, a to nie koniec

Jest to dokładnie sześć klubów w La Liga . Jednym z nich jest Granada , przeciwko której kapitan reprezentacji Polski zagrał tylko raz, strzelając jednego gola w szalonym meczu w minionym sezonie, zakończonym remisem 3:3. Kolejna na liście jest drużyna Elche , z którą 36-latek mierzył się tylko dwukrotnie. To wystarczyło mu jednak, by strzelić łącznie cztery gole i dołożyć do tego także jedną asystę.

Jak najgorzej wspominają Roberta Lewandowskiego także piłkarze Realu Valladolid . W niedawnym meczu z tegorocznym spadkowiczem nasz napastnik nie wystąpił w powodu kontuzji. Jesienią trafił jednak do siatki i zanotował ostatnie podanie w spotkaniu wygranym 7:0. A w sezonie 2022/23 w dwóch meczach trzykrotnie pokonywał bramkarza klubu należącego do Ronaldo Nazario.

FC Barcelona - Villarreal. Robert Lewandowski znów błyśnie w La Liga?

Dziś będzie mógł jeszcze wyśrubować swoje statystyki, o ile rzecz jasna trener Hansi Flick oddeleguje go do gry. W katalońskich mediach pojawiły się pewne wątpliwości co do występu Roberta Lewandowskiego w wyjściowym składzie, ale koniec końców najbardziej poczytne dzienniki są zgodne co do tego, że Polak zagra od pierwszej minuty.