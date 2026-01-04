Sobotnie derby stolicy Katalonii zostały rozstrzygnięte przez duet jokerów, których Hansi Flick wpuścił do gry z ławki rezerwowych. Najpierw - w samej końcówce - piękną bramkę na 1:0 zdobył Dani Olmo, popisując się technicznym strzałem z kilkunastu metrów w górny róg bramki Marko Dmitrovicia, a w 90. minucie triumf FC Barcelona przypieczętował Robert Lewandowski.

Polski napastnik miał furę szczęścia, bo po swojej udanej próbie przerzucenia piłki nad golkiperem Espanyolu, odbił ją jeszcze torsem, dzięki czemu ta finalnie wylądowała w siatce.

Strzelony gol sprawił, że choć 37-latek notował wcześniej - delikatnie mówiąc - dyskretny występ, ostatecznie został pozytywnie zrecenzowany przez katalońskie media.

- Wszedł na boisko, by wnieść do ataku więcej niż pozbawiony szczęścia Ferran Torres. Gdy tylko nadarzyła się dobra okazja, nie chybił - spuentował grę Roberta Lewandowskiego na Cornella-El Prat dziennik "Mundo Deportivo".

Koniec złej passy. Robert Lewandowski znów z golem dla FC Barcelona w La Liga

Zdobyta bramka pozwoliła "Lewemu" przerwać trwającą już od 42 dni nieszczęsną passę bez gola na boiskach La Liga. Wcześniej kapitan reprezentacji Polski trafił do siatki po raz ostatni 22 listopada w wygranym 4:0 meczem z Athletikiem Bilbao, w którym wyprowadził drużynę w roli kapitana na inaugurację nowego Camp Nou.

Od tamtej pory Robert Lewandowski przeszedł z pustym licznikiem przez spotkania z Deportivo Alaves, Atletico Madryt i Villarrealem i dodatkowo oglądał z ławki rezerwowych zmagania swoich kolegów w meczach z Realem Betis oraz Osasuną.

Po swoim wyczekiwanym przełamaniu nasz napastnik nadał za pośrednictwem mediów społecznościowych krótki komunikat do fanów FC Barcelona. Wystarczyło mu do tego zaledwie jedno zdanie.

- Zaczynamy 2026 rok od zwycięstwa - napisał Robert Lewandowski w języku angielskim, dodając serię zdjęć z sobotnich derbów Katalonii.

