25 "ofiar" Lewandowskiego i te wyjazdy do Moskwy. Rosjanie odparli napór

Robert Lewandowski w swojej karierze rozegrał 862 mecze oficjalne, w których strzelił 627 goli (średnia 0,727 na spotkanie). We wtorkowy wieczór poprawienie statystyki bramkowej może okazać się istotne w próbie odwrócenia losów rywalizacji z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów.

Policzyliśmy ile meczów z tych 862 miało miejsce przeciwko rywalom ze stolic danych krajów. Wyszło dokładnie 137. Polski napastnik zdobył w nich 103 trafienia (przeciętna nieco wyższa, bo 0,751). Jego ofiarą padło 25 takowych drużyn. Tylko 3 jak dotąd pozostało "niezdobytymi". To moskiewskie CSKA i Lokomotiw oraz podmadryckie Leganes.

"RL9" grał z Moskwianami 4 razy, z czego 3 na terenie Rosji, a raz w Monachium. Zaczęło się od starcia Lecha Poznań w Pucharze UEFA 2008/09, następnie doszły konfrontacje w koszulce Bayernu w Lidze Mistrzów 2014/15 i 2020/21. To wszystko miało miejsce w fazach grupowych.

Z kolei impas z Leganes to już rozgrywki krajowe, konkretnie dwa mecze LaLiga z kampanii 2024/25. FC Barcelona strzeliła w nich tylko jedną bramkę (0:1 i 1:0). Na drobne usprawiedliwienie zaznaczmy, że nasz rodak schodził z murawy odpowiednio w 66. i 67. minucie.

Najczęstszym stołecznym rywalem 37-latka jest berlińska Hertha, to też ją karał najczęściej. Na miejscach 2-6 już "waga ciężka": dwaj najważniejsi hiszpańscy rywale "Dumy Katalonii", Benfica, Arsenal i Paris Saint-Germain. Nie brakuje zarówno tropów bardziej egzotycznych (dublet przeciwko egipskiemu Al-Ahly), jak i lokalnych (warszawskie Polonia i Legia).

Bilans Roberta Lewandowskiego w meczach ze stołecznymi rywalami:

Hertha (Berlin, Niemcy) - 21 meczów, 15 goli

Real Madryt (Hiszpania) - 18 meczów, 12 goli

Atletico Madryt (Hiszpania) - 16 meczów, 6 goli

Benfica (Lizbona, Portugalia) - 9 meczów, 9 goli

Arsenal (Londyn, Anglia) - 8 meczów, 5 goli

Paris Saint-Germain (Paryż, Francja) - 8 meczów, 3 gole

Polonia Warszawa (Polska) - 7 meczów, 4 gole

Getafe (Madryt, Hiszpania) - 6 meczów, 1 gol

Union Berlin (Niemcy) - 5 meczów, 7 goli

Ajax Amsterdam (Holandia) - 4 mecze, 5 goli

Legia Warszawa (Polska) - 4 mecze, 1 gol

Crvena Zvezda Belgrad (Serbia) - 3 mecze, 7 goli

Chelsea (Londyn, Anglia) - 3 mecze, 3 gole

CSKA (Moskwa, Rosja) - 3 mecze, 0 goli

Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - 2 mecze, 5 goli

Dynamo Kijów (Ukraina) - 2 mecze, 3 gole

AEK (Ateny, Grecja) - 2 mecze, 3 gole

Anderlecht (Bruksela, Belgia) - 2 mecze, 2 gole

Lazio (Rzym, Włochy) - 2 mecze, 2 gole

AS Roma (Rzym, Włochy) - 2 mecze, 1 gol

Austria Wiedeń (Austria) - 2 mecze, 1 gol

Leganes (Madryt, Hiszpania) - 2 mecze, 0 goli

Al-Ahly (Kair, Egipt) - 1 mecz, 2 gole

Tottenham (Londyn, Anglia) - 1 mecz, 2 gole

Young Boys (Berno, Szwajcaria) - 1 mecz, 2 gole

Slavia Praga (Czechy) - 1 mecz, 1 gol

FC Kopenhaga (Dania) - 1 mecz, 1 gol

Lokomotiw Moskwa (Rosja) - 1 mecz, 0 goli

RAZEM: 137 meczów, 103 gole (średnia 0,75 na spotkanie)

Szwajcaria nie posiada konstytucyjnej stolicy, ale uznaje się za nią Berno, w którym mieści się siedziba rządu i parlament

wszystkie dane statystyczne za Transfermarkt.de

Robert Lewandowski, 16.02.2026 r. JOSEP LAGO East News

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News

Robert Lewandowski w FC Barcelonie Urbanandsport East News

