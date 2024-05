FC Barcelona wciąż ma o co grać w końcówce rozczarowującego sezonu

Xavi Hernandez rozpalił nadzieje kibiców FC Barcelony, sięgając w poprzednim sezonie po mistrzostwo Hiszpanii. Jak się okazało, sukces, choć dużego kalibru, okazał się krótkofalowy. Bieżąca kampania to dla "Blaugrany" seria niepowodzeń i rozczarowań. Na niespełna miesiąc do zakończenia rozgrywek, zespół nie ma już żadnych szans na dołożenie do gabloty jakiegokolwiek trofeum. Choć katalońskie media regularnie donoszą, że trener ma problem ze zmotywowaniem swoich zawodników na ostatnie tygodnie kampanii, te mogą okazać się kluczowe w perspektywie przyszłego roku. "Barca" musi wywalczyć wicemistrzostwo, by zapewnić sobie przypływ gotówki z tytułu udziału w Superpucharze Hiszpanii. Poniedziałkowe starcie z Realem Sociedad było w tym kontekście bardzo ważne. Ewentualne zwycięstwo pozwoliłoby Katalończykom wrócić na drugie miejsce w tabeli po tym, jak Girona FC straciła punkty z Deportivo Alaves (2:2).