135 minut i hit. Lewandowski interweniuje u Laporty. W mediach już huczy

W ostatnich dniach głoś zrobiło się o rychłym spełnieniu przez Roberta Lewandowskiego wymogów dotyczących automatycznej prolongaty jego umowy na kolejny sezon. Według "Mundo Deportivo", by do niej doszło, Polak musi pojawić się na boisku, rozgrywając minimum 45 minut w 55 procentach wszystkich możliwych meczów (choć inne źródła piszą o 60 procentach).

36-latek wystąpił dotąd w 31 z 34 meczów we wspomnianym wymiarze czasowym (w starciu z Valencią wszedł do gry dopiero w 61. minucie. A że FC Barcelona może rozegrać w tym sezonie maksymalnie 61 spotkań, do stuprocentowego wypełnienia limitu na tym etapie rozgrywek "Lewemu" brakuje już tylko trzech występów, co pomnożone przez 45, daje 135 minut.