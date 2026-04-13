0 do 6. Barcelona w stanie wrzenia. UEFA oficjalnie potwierdza

Tomasz Brożek

Wtorkowy mecz Atletico Madryt - FC Barcelona w ćwierćfinale Ligi Mistrzów rozpala wyobraźnię milionów fanów na całym świecie. Robert Lewandowski i spółka staną w nim przed niezwykle trudnym zadaniem, jakim będzie odrobienie strat po porażce 0:2 na Camp Nou. Wszyscy zdają sobie sprawę, że taki wyczyn stanowiłby nie lada sztukę, a teraz potwierdza to jeszcze UEFA, wyliczając przedmeczowe fakty i wspominając między innymi o bolesnym dla Barcy bilansie 0:6.

article cover
Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona

Czy FC Barcelona jest w stanie dokonać piłkarskiego cudu, odwracając losy ćwierćfinałowego dwumeczu z Atletigo Madryt w rozgrywkach Ligi Mistrzów? To pytanie u progu tego tygodnia zadają sobie nie tylko kibice obu ekip, ale i wszyscy fani futbolu, czekając na piłkarską ucztą, która czeka nas - miejmy nadzieję - we wtorek na murawie Estadio Metropolitano.

Porażka 0:2 na Camp Nou była dla podopiecznych trenera Hansiego Flicka ogromnym ciosem. Zwłaszcza, że spotkanie zostało rozegrane w oparach kontrowersji, jakie unosiły się jeszcze długo po ostatnim gwizdku sędziego. A wszystko zakończyło się formalną skargą ze strony FC Barcelona, dotyczącą zwłaszcza braku rzutu karnego po nagłośnionej sytuacji, w której Marc Pubill zatrzymywał piłkę ręką.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Gavi w FC Barcelona
Robert Lewandowski

Bój z Atletico to nie wszystko. Lewandowski na pierwszym planie, talizman Flicka

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

Piłkarze "Dumy Katalonii" muszą już jednak koncentrować się na stojącym przed nimi zadaniem, które jawi się jako trudne do wykonania. A skalę tego wyzwania podkreśla jeszcze UEFA, przytaczając tuż przed meczem kilka kluczowych faktów.

Liga Mistrzów: Atletico - FC Barcelona. Bezwzględne dane UEFA

Historyczne statystyki odnotowane przez europejską centralę są bezwzględne dla FC Barcelona. Jedna z nich mówi o bilansie 0:6, a dotyczy on sześciu ostatnich dwumeczów w rozgrywkach pod egidę UEFA, w których Barca przegrała pierwszy mecz na własnym terenie. Później nie była już w stanie przeprowadzić "remontady", za każdym razem odpadając z rywalizacji.

Tymczasem Atletico zazwyczaj dobrze spisywało się w roli, w jakiej przystępuje do wtorkowego rewanżu.

Atleti wygrało wszystkie 22 poprzednie dwumecze w rozgrywkach UEFA, w których wygrali pierwsze spotkanie na wyjeździe, włączając w to siedem z nich, w których bronili dwubramkowej przewagi
czytamy na oficjalnej stronie UEFA

Tamtejsi statystycy zaznaczyli także, że podopieczni Diego Pablo Simeone nie przegrali na europejskim podwórku żadnego z 10 ostatnich spotkań na Estadio Metropolitano z rywalami z Hiszpanii, notując osiem zwycięstw i dwa remisy. A to pokazuje, że FC Barcelona będzie musiała wspiąć się na wyżyny, jeśli chce awansować do tegorocznych półfinałów Ligi Mistrzów.

Nastroje w katalońskim obozie są jednak bojowe, o czym świadczą chociażby słowa Hansiego Flicka wygłoszone po ligowej wygranej 4:1 w derbach z Espanyolem.

- Nie potrzebujemy cudu, potrzebujemy idealnego meczu. W środę byliśmy lepszą drużyną i wiele rzeczy jest możliwych. Atlético to fantastyczna drużyna, ale my też mamy swoje atuty. Wszyscy chcą udowodnić, że da się to osiągnąć. Będziemy walczyć - zadeklarował niemiecki szkoleniowiec.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Liga Mistrzów

To wisiało w powietrzu. Cios w takim momencie. Tego "Lewy" nie chciał usłyszeć

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Piłkarz w stroju drużyny FC Barcelona trzyma ręce na głowie, wyrażając rozczarowanie lub frustrację. Jego twarz zwrócona jest w dół, a tło stanowią nieostre sylwetki publiczności.
Robert LewandowskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Piłkarz w kolorowym stroju sportowym FC Barcelony patrzący w dół, światła stadionu rozmyte w tle.
Wojciech SzczęsnyPhoto by JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Hansi Flick
Hansi FlickMIGUEL RIOPAAFP
FC Barcelona - Rayo Vallecano 1-0 SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja