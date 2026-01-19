Slavia Praga - FC Barcelona w 7. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 21 stycznia 2026 godz. 21:00
FC Barcelona wydaje się być w znakomitej dyspozycji pomimo ostatniej, pechowej przegranej z Realem Sociedad. Sytuacja „Blaugrany” w Lidze Mistrzów nie jest jednak łatwa, bowiem zajmuje ona dopiero 15. miejsce. W kolejnym meczu drużyna z Katalonii zagra na wyjeździe ze Slavią Praga, która ma zaledwie trzy punkty po sześciu spotkaniach. Do stolicy Czech z powodu urazu nie pojechał Ferran Torres, co otwiera drogę do wyjściowej jedenastki Robertowi Lewandowskiemu. Zapraszamy na relację na żywo.