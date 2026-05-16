Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Świat piłki reaguje [NA ŻYWO]
"Powodem odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony, które polski napastnik ogłosił w sobotę, nie jest brak oferty ze strony klubu. Barcelona byłaby w stanie taką złożyć, a z tego, co da się usłyszeć, napastnik zaakceptowałby nawet kilkukrotne obniżenie zarobków. Potrzebował tylko jednego: zapewnienia, że będzie stanowił istotny element w strategii Hansiego Flicka. Niemiec od dłuższego czasu pokazywał jednak coś zupełnie innego" - pisze nasz dziennikarz Przemysław Langier.
W internecie pojawiło się nagranie jednego z ostatnich treningów Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelona.
"Z tego, co słyszę, kilkudziesięcioosobowa grupa wybrała się na jutrzejszy mecz, żeby być w tej bardzo ważnej chwili dla Roberta Lewandowskiego" - powiedział Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego.
"Legenda, goat itp. itd., ale przede wszystkim daj znać sąsiadom, kiedy impreza pożegnalna" - napisał w swoim stylu Wojciech Szczęsny.
Na decyzję Polaka reaguje także oficjalne konto La Ligi. Pojawiła się krótka kompilacja z naszym rodakiem w roli głównej.
O odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona rozpisuje się między innymi profil Łączy nas Piłka.
Jutro na wypełnionym po brzegi Camp Nou zrobi się wzruszająco. "Pomysł Barcelony jest taki, aby Lewandowski mógł pożegnać kibiców tuż przed spotkaniem z Betisem. W meczu, który zostanie rozegrany na Camp Nou. Będzie to bardzo emocjonujący wieczór dla piłkarza" - napisał portal "cadenaser.com".
Oto najważniejsze sukcesy Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelona:
Hansi Flick zapowiedział jednocześnie, że w ostatnim meczu sezonu, w niedzielny wieczór Robert Lewandowski wybiegnie w podstawowym składzie. Będzie to ukłon dla napastnika, który przez cztery lata tworzył historię "Dumy Katalonii".
Sebastian Staszewski przekazuje, że kluczowa w kontekście decyzji Roberta Lewandowskiego okazała się jego rozmowa z Hansim Flickiem. "Polak nie zamierza zaakceptować roli rezerwowego" - poinformował dziennikarz.
Na decyzję Roberta Lewandowskiego błyskawicznie zareagowali przedstawiciele "Dumy Katalonii".
Polak podziękował również kibicom i wszystkim, którzy w ostatnich czterech latach przyłożyli rękę do sukcesów jego oraz "Dumy Katalonii".
"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana" - ogłosił Robert Lewandowski za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Rozpoczęcie relacji: sobota, 16 maja 2026 godz. 13:47
Robert Lewandowski w sobotnie popołudnie ogłosił, że nie przedłuży kontraktu z FC Barcelona. Tym samym jasnym stało się, że w najbliższym czasie poznamy nowego pracodawcę Polaka. W naszej relacji "na żywo" na bieżąco zbieramy reakcje całego świata.