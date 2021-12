Globe Soccer Awards 2021. Relacja na żywo

- Gdy byłem mały, mój tata uczył mnie wychowania fizycznego. Nie zgadzał się na grę w piłkę nożną podczas lekcji. Zrozumiałem, że nie można skupiać się na jednej dyscyplinie. Ważne jest to, żeby uprawiać różne sporty i dzięki temu utrzymywać ciało na najwyższym poziomie. Widziałem potem różnicę między mną, a rówieśnikami - przyznał "Lewy".

- Kiedy jesteś młody, musisz skupić się na piłce. Opuściłem dom w wieku 12 lat, ale nie sądziłem, że zajdę tak daleko. Nie traktuję tego, jako poświęcenie. To moja pasja - mówi z kolei Mbappe.

- Chyba ja sam jestem swoim największym kibicem - przyznał żartobliwie Mbappe, ale, już na poważnie, zdradził, że ma duże wsparcie w rodzinie.



- Nie jest to komfortowa sytuacja. Będziemy walczyć. Jesteśmy w stanie awansować. To ważne dla wszystkich, dla mnie, dla kibiców - przyznał.

- Baraże nie będą łatwe. Na tym poziomie nie ma już łatwych spotkań. Mam nadzieję, że szczęście będzie po naszej stronie - dodał kapitan polskiej kadry. Robert Lewandowski opowiada o zbliżających się meczach barażowych o MŚ:

- Mundial to największy turniej. Wszyscy myślą, żeby tam wystąpić, a co dopiero wygrać. To moje największe osiągnięcie - przyznał z kolei Mbappe.

- W piłce wszystko może się zdarzyć. Nie strzeliłem rzutu karnego i odpadliśmy. Tak jest na najwyższym poziomie. To dobra lekcja - dodał Francuz.

- Nie jestem fanem takiego rozwiązania. Co roku mamy sporo meczów. Jeśli chcesz pokazać coś więcej, to dwa, trzy tygodnie przerwy może okazać się zbyt krótkie. Oczekiwania wobec piłkarzy powinny być mniejsze. Dla ciała to będzie niemożliwe, aby grać tak często na wysokim poziomie - powiedział Lewandowski, komentując pomysły o rozgrywaniu MŚ co dwa lata.

- Mundial to specjalny turniej. Czeka się na niego 4 lata. Przez to jest to wyjątkowe wydarzenie - dodał Mbappe.

- Uważam, że VAR jest potrzebny, ale trzeba używać go tak, jak należy. Właśnie sposób używania tej technologii może pomóc, ale też przeszkodzić - przyznał Lewandowski.

- To co robię, jest moim wyborem. Jestem zdolny, aby grać wiele lat. Nie myślę o tym, co będzie za jakiś czas. Koncentruję się na najbliższych meczach, na obecnym sezonie - powiedział Lewadnowski, odnosząc się do kwestii ewentualnego odejścia z Bayernu.

- Od lat nie czytam gazet. To nie pomaga w koncentracji. Skupiam się na boisku - zakończył "Lewy".

Czas na pierwszą nagrodę dzisiejszego wieczoru. To wyróżnienie dla najlepszej akademii w Afryce. Nagrodę zdobywa ZED FC z Egiptu.

Nagrodę otrzyma też najlepszy gracz ESportu. To wyróżnienie trafiło do użytkownika Msdossary.

Wypowiedź Roberta Lewandowskiego o podejściu do futbolu.



Nagrodę dla najlepszego kobiecego klubu otrzymuje FC Barcelona.

Nagrodę odbiera Alexia Putellas, zawodniczka Barcelony.

Alexia Putellas odbiera też drugą statuetkę, tym razem indywidualną. Została uznana najlepszą piłkarką świata w 2021 roku.

- Jesteśmy Barceloną, musimy wygrywać - powiedziała krótko Putellas.

Leonardo Bonucci odbiera nagrodę dla najlepszego obrońcy.