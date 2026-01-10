FC Barcelona - Real Madryt. El Clasico w finale Superpucharu Hiszpanii. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 11 stycznia 2026 godz. 20:00
W finale Superpucharu Hiszpanii dojdzie do meczu, który elektryzuje kibiców na całym świecie. Mowa tutaj o El Clasico, czyli starciu Barcelony z Realem Madryt. W ostatnim tego typu pojedynku, „Królewscy” wygrali w 10. kolejce La Ligi 2-1, przełamując serię pięciu porażek z rzędu z Barceloną. „Los Blancos” w tym spotkaniu mogą być już wzmocnieni Kylianem Mbappe, który wrócił do treningów po kontuzji. Kto zgarnie Superpuchar? Zapraszamy na relację na żywo.