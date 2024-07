Słodko-gorzki wyścig dla Roberta Kubicy. Kolega zniweczył wysiłek Polaka

Niedzielny wyścig na torze Imola we włoskim regionie Emilia-Romania był trzecią eliminacją European Le Mans Series 2024. Załoga Autumn Oaks Racing by TF Sport, ścigająca się w klasie LMP2, oczywiście wystartowała w składzie Louis Deletraz, Jonny Edgar i Robert Kubica. Ten ostatni wystąpił w sobotnich kwalifikacjach i wykręcił siódmy czas (1:31.279, 0,450 sekundy straty do zwycięzcy "czasówki", Charlesa Milesiego z Panis Racing).

