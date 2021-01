Dokładnie o godz. 21.40 na Daytona International Speedway w USA na Florydzie wystartował 24-godzinny wyścig otwierający nowy sezon WeatherTech SportsCar Championship. W duńskim zespole High Class Racing jedzie Robert Kubica.

Jako pierwszy w teamie Polaka do walki o zwycięstwo w prototypowej klasie LMP2 ruszył Dennis Andersen. Obok niego i Kubicy w zespole są jeszcze Ferdinand Habsburg i Anders Fjordbach.



Po starcie Andersen utrzymał drugą pozycję wywalczoną przez zespół w kwalifikacjach.



Wyścig jest rozgrywany na torze zbudowanym wewnątrz głównego owalu Daytony. Pętla nazywana "Road Course" ma 5729 m, jest na niej 12 zakrętów. Rekord toru został ustanowiony w 2019 roku, wynosi 1.33,685 i należy do Olivera Jarvisa jadącego mazdą RT24-P DPi. Rekord trasy Rolex 24 od 2020 roku wynosi 833 okrążenia.



Dla Kubicy, który w planach ma na razie tylko jednorazowy występ w barwach teamu High Class Racing, jest to pierwszy start od ubiegłorocznego finału serii DTM na Hockenheimring.



Podczas wyścigu kierowców obowiązują dolne i górne limity czasu jazdy. W LMP2 minimalny czas to 4 godziny i 30 minut, maksymalny 13 godzin.



