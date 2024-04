Robert Kubica znowu na torze. Ważny wyścig za pasem, a tu takie wieści

Wielkimi krokami zbliża się wyścig 6 Hours of Imola , w którym, podobnie jak na Bliskim Wschodzie, nie zabraknie oczywiście ekipy AF Corse , w której składzie znajdują się Izraelczyk Robert Schwartzman, Chńczyk Yifei Ye oraz, co szczególnie istotne dla polskich kibiców, Robert Kubica .

WEC 2024. Ekipa Kubicy tuż za podium trzeciego treningu w Imoli

Kwalifikacje do tego współzawodnictwa poprzedziły trzy treningi - pierwsze dwa odbyły się jeszcze w piątek i w nich AF Corse , występująca w klasie Hypercar, zajęła odpowiednio pierwsze oraz trzecie miejsce. Po godz. 11.00 20 kwietnia tymczasem zaczęła się trzecia i ostatnia seria ćwiczeń.

Załoga pojazdu z numerem 83 przystąpiła do niej mając na starcie za kierownicą Schwartzmana, który prędko ustabilizował swoją pozycję tuż za pierwszą trójką. Po mniej więcej kwadransie został on zmieniony przez Kubicę, który - jak się potem okazało - najdłużej ze wszystkich członków AFC przebywał na torze.

Dopiero na mniej więcej kwadrans przed zakończeniem zmagań nastąpiło nowe "przejęcie pałeczki" i do akcji wkroczył Ye. Ten zdołał po prostu utrzymać lokatę i AF Corse osiągnęła czwarte miejsce, tracąc do liderów 0,339 s. Stawce tymczasem przewodziło Ferrari AF Corse (pojazd nr 50, czas: 1:31.238), w którego składzie byli Fuoco, Molina i Nielsen. Drugą i trzecią pozycję wywalczyły wie ekipu BMW M Team WRT (pojazdy nr 15 i 20).

WEC 2024. 6 Hours of Imola już w tę niedzielę

Jeszcze w sobotę, dokładnie o godz. 14.45, rozpoczną się oficjalne kwalifikacje do 6 Hours of Imola. Sam wyścig zacznie się tymczasem w niedzielę równo o 13.00 i będzie to ogólnie druga z łącznie ośmiu odsłon rywalizacji WEC.