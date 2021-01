Robert Kubica ogłosił, że weźmie udział w amerykańskim wyścigu 24 Hours of Daytona. Polski kierowca będzie częścią zespołu High Class Racing.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Kubica: Takiej adrenaliny jak w Formule 1 nie ma nigdzie (POLSAT SPORT). wideo Polsat Sport

"Nowy rok i nowe wyzwanie. Wystartuję prototypem LMP2 z High Class Racing w Daytona 24" - ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych Robert Kubica.

Reklama

Zespołowymi partnerami Polaka będą Dennis Andersen, Anders Fjordbach oraz Ferdinand Habsburg.



Wyścig rozgrywany na amerykańskim torze Daytona trwa 24 godziny i ma podobny format do wyścigu 24h Le Mans. Zawody rozgrywane są już od 1962 roku. Od 1966 roku rozgrywane są w formacie 24-godzinnym.

Pierwsza runda sezonu odbędzie się w dniach 30-31 stycznia.



"Jestem bardzo wdzięczny za szansę, jaką otrzymałem od High Class Racing. Zaproszenie do startu na torze Daytona International Speedway będzie dla mnie nowym wyzwaniem. W swojej karierze skupiałem się do tej pory na wyścigach sprinterskich. Co prawda przed czterema laty startowałem w 24-godzinnym wyścigu w Dubaju, ale musiałem się wycofać z powodu problemów technicznych. Ten wyścig będzie ode mnie wymagał zupełnie innego podejścia opartego na pracy zespołowej, świetnej wytrzymałości i przygotowaniu fizycznym. Nowością będzie dla mnie także samochód Oreca LMP2" - powiedział Kubica, cytowany w informacji prasowej Orlen Teamu.

Kubica w sezonie 2021 wciąż będzie współpracował z teamem Formuły 1 Alfą Romeo. Polski zawodnik pełni tam funkcję kierowcy testowego.

Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia!



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Instagram Post

Zdjęcie Robert Kubica w Bahrajnie / AFP

WG