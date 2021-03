Robert Kubica w sobotę miał wziąć udział w wyścigu serii NLS na niemieckim torze Nuerburgring. Zawody odwołano jednak z powodu niesprzyjającej pogody.

Nie tylko skoczkowie nie mieli szczęścia w sobotniej rywalizacji. W Planicy odwołano konkurs drużynowy, a w Niemczech nie doszedł do skutku wyścig serii NLS.



To bolesna wiadomość dla Roberta Kubicy, który zrezygnował z wyjazdu do Bahrajnu, gdzie w ten weekend rozpoczyna się sezon 2021 Formuły 1. Polak wciąż jest kierowcą testowym Alfy Romeo.

Na niemieckim torze Nuerburgring niespodziewanie spadł śnieg, a temperatura wynosiła około zera stopni Celsjusza. Organizatorzy nie zdecydowali się na ryzyko i zrezygnowali z przeprowadzenia wyścigu.



Fotografią zaśnieżonego toru podzielił się w mediach społecznościowych sam Kubica.





