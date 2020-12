Robert Kubica, kierowca testowy w Formule 1, wziął udział w serii testów na torze w Abu Zabi. Po uzyskaniu czwartego czasu Polak podzielił się wrażeniami z całego dnia.

- Poproszono bym zrobił sobie selfie, nie jestem fanem tego typu zdjęć. Z tyłu widać hotel, a teraz na poważnie. Jesteśmy po testowych jazdach młodych kierowców w Abu Zabi, ja już nie jestem młodzieniaszkiem, ale dobrze było spędzić trochę czasu w bolidzie - powiedział Kubica do kamery, co opublikowano na oficjalnym profilu Alfa Romeo Racing Orlen.

Sesja dedykowana była w teorii młodym kierowcom, ale udział w niej brali także rezerwowi teamów, w tym Kubica. Polak "wykręcił" najlepszy czas okrążenia 1:37.446, co dało mu czwarte miejsce.

- To był mój pierwszy cały dzień w tym samochodzie, było interesująco. To zawsze dobrze mieć tyle czasu, kierowca musi przywyknąć do bolidu. Celem było przekazać jak najwięcej wskazówek zespołowi. Najważniejsze było się nie rozbić, zadbać by maszyna wróciła w nienaruszonym stanie - dodał krakowianin.

Najlepszy okazał się powracający do Formuły 1 Fernando Alonso (1:36.333), zaś kolejne miejsca zajęli Nyck De Vries (1:36.595) i Stoffel Vandoorne ( 1:36.840).

- Ostatni dzień dla nas wszystkich był bardzo długi. To jeszcze nie koniec, przed świętami czeka mnie kilka dni pracy. Chciałem jednak już podziękować wszystkim z Alfa Romeo Racing Orlen, spisali się świetnie, zarówno ci przy torze, jak i ci pracujący w fabryce - dodał Kubica, na koniec składając wszystkim fanom świąteczne życzenia.



MR