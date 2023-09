Robert Kubica na najwyższym stopniu podium. Tytuł mistrzowski już blisko

Orlen Team WRT z Robertem Kubicą w składzie odniósł zwycięstwo w rozgrywanym w Japonii wyścigu 6hFuji w ramach WEC. Wszystko wskazuje na to, że zespół, w barwach którego ściga się polski kierowca, sięgnie po tytuł mistrzowski, gdyż na jeden wyścig przed końcem sezonu jest w niemal komfortowej sytuacji. W Singapurze, gdzie odbędzie się ostatnia tegoroczna rywalizacja, Polak i jego koledzy nie będą musieli patrzeć na to, co zrobią rywale.