Polskie show w Le Mans 24h! Dublet "Biało-Czerwonych" na legendarnym torze

Le Mans 24h. Świetny występ Polaków

Le Mans 24h to bardzo wymagający wyścig, a w tym roku było tak szczególnie. Kierowców nie rozpieszczała bowiem pogoda, a dodatkowo na przestrzeni całej długości wyściu dochodziło do wielu stłuczek i wypadków, co wpływało na rytm rywalizacji, bo regularnie pojawiała się sygnalizacja żółtej flagi, na torze gościł też niejednokrotnie samochód bezpieczeństwa. W najbardziej interesującej polskich kibiców rywalizacji w kategorii LMP2 od początku z dobrej strony pokazywały się zespoły Polaków - WRT Racing i Inter Europol Competition.