Ogromny pech Roberta Kubicy. Sędziowie byli bezlitośni. "Ponosi winę"

Świetny start i pechowy incydent. Robert Kubica ukarany przez sędziów.

Niestety w trakcie manewru wyprzedzania jednego z rywali - Vanthoora, doszło do nieprzyjemnego incydentu. Pojazdy złapały kontakt, a samochód Belga obrócił się kilka razy wokół własnej osi i stanął . Na tor wjechały samochody bezpieczeństwa, a Robert Kubica zdawał sobie sprawę, że może zostać ukarany za incydent. I tak istotnie się stało. Otrzymał on karę 30 sekund zatrzymania w boksie .

To oznaczało stratę pozycji lidera i roztrwonienie 28-sekundowej przewagi nad resztą stawki. Krakowianin powrócił do rywalizacji na szóstej lokacie, mając wówczas niemal minutę straty do lidera. 39-latek nie mógł opanować nerwów - irytacja była ogromna.