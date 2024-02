Kubica z zespołem szykuje się do wielkiej inauguracji. Błysk AF Corse

Trzecia sesja. Czerwona flaga pokrzyżowała plany Kubicy

Ekipa Roberta Kubicy w trzeciej sesji testowej World Endurance Championship w Katarze znów zajęła miejsce w czołowej dziesiątce. Tym razem była to lokata dziewiąta ze stratą +0.992 do pierwszego Porsche Penske Motorsport. Zwycięzcy "wykręcili" czas 1:41.223 .

W zespole AF Corse tego dnia znów najlepszy okazał się Yifei Ye . Chińczyk zdołał pokonać jedno okrążenie w czasie 1:42.215. Jego znakomita postawa pozwoliła zająć ekipie Ferrari tak wysokie miejsce. Dla porównania najlepsze "kółko" w wykonaniu Roberta Kubicy zostało pokonane w czasie 1:42.913 . Indywidualnie był to 31. wynik w całej stawce .

Kubica wrócił na tor o 10:12, a o 10:20 ponownie zjechał do boksów. Jako trzeci w ekipie AF Corse pojawił się Robert Shwartzman i to właśnie on kończył trzecią sesję testową w prologu przed pierwszym wyścigiem WEC w sezonie 2024.