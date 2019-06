Hegemonia Mercedesa wreszcie zostanie złamana? Sebastian Vettel wygrał kwalifikacje do Grand Prix Kanady. Bolidy Williamsa znów odstawały od reszty stawki – Robert Kubica zajął ostatnie miejsce.

W tym sezonie kierowcy Mercedesa wygrali pięć z sześciu sesji kwalifikacyjnych. Tylko przed GP Bahrajnu musieli uznać wyższość bolidów Ferrari, gdy najszybszy był Charles Leclerc. Tym razem Monakijczyk i Sebastian Vettel postraszyli Mercedesa już na treningach, Niemiec był też najszybszy w Q1.

Wydawało się jednak, że Mercedes nie da sobie wydrzeć pole position. Hamilton był najszybszy w Q2, prowadził też niemal do samego końca ostatniej części kwalifikacji. Rzutem na taśmę wyprzedził go jednak Vettel. Trzecie miejsce zajął Leclerc, czwarty niespodziewanie był Daniel Ricciardo z Renault. Dopiero szósty skończył Valtteri Bottas, który w trakcie Q3 zaliczył nieplanowaną wizytę w garażu po piruecie na torze.

Kwalifikacje już na pierwszej części zakończył Kubica. Powrót na tor w Montrealu, gdzie w 2008 r. wygrał jedyne zawody F1 w karierze, na razie się krakowianinowi nie udaje. Polski kierowca w sobotę był nie tylko znacznie słabszy od reszty stawki, ale tym razem wyraźnie przegrał też z George’em Russellem. Na najszybszym okrążeniu stracił do drugiego kierowcy Williamsa ponad 0,7 sekundy.

Kwalifikacje fatalnie zakończyły się dla Kevina Magnussena z Haasa oraz Maxa Verstappena z Red Bulla. Pierwszy rozbił bolid pod koniec Q2 - najpierw odbił się od tzw. "ścian mistrzów", potem uderzył w przeciwległą bandę. Wypadek wyglądał groźnie, ale Duńczykowi nic poważnego się nie stało.

Verstappen, czwarty kierowca klasyfikacji generalnej, nie zakwalifikował się do finałowej części kwalifikacji. Holender próbował jazdy na tzw. średnim zestawie opon i zakończył kwalifikacje na 11. Miejscu. Miał szansę na poprawę wyniku, ale przez czerwoną flagę po wypadku Magnussena nie zdołał poprawić swojego czasu.

Wyścig rusza w niedzielę o godz. 20.10.



DG





Zdjęcie Kevin Magnussen / Dan Mullan / Getty Images

Zapis relacji na żywo z kwalifikacji do Grand Prix Kanady:

21.20 - Drugie miejsce za Vettelem zajmuje Hamilton, z trzeciego pola ruszy Leclerc. Za nim niespodziewanie Daniel Ricciardo z Renault, Bottas dopiero szósty.



21.19 - To drugie w tym roku kwalifikacje, które padają łupem Ferrari - wcześniej Leclerc był najszybszy przed GP Bahrajnu.



21.18 - Vettel rzutem na taśmę wyprzedza Hamiltona! Pole position dla Ferrari!



21.12 - Pięć minut do końca Q3. Na czele Hamilton, za nim Vettel i Leclerc.



21.10 - Problemy Valtteriego Bottasa! Fin zaliczył piruet na torze i wrócił do garażu. Nie będzie dobrego czasu.



21.08 - Jako pierwszy pomiarowe okrążenie zanotował Pierre Gasly z Red Bulla. Czas nie jest jednak imponujący.



21.05 - Czy Ferrari będzie w stanie powalczyć z Mercedesem? Rusza Q3!



20.59 - Dobra wiadomość dla Haasa - Magnussenowi nic się nie stało.



20.53 - Służby porządkowe usuwają z toru rozbity samochód Magnussena.



20.49 - Oprócz Verstappena w ostatniej części kwalifikacji zabraknie Daniiła Kwiata, Antonio Giovinazziego, Alexa Albona i Romaina Grosjeana. Najszybszy w Q2 był Hamilton.



20.43 - Sesja została przerwana. To oznacza, że w Q3 sensacyjnie zabraknie Verstappena. Czwarty kierowca klasyfikacji generalnej kończy drugą część kwalifikacji na 11. miejscu!



20.42 - Samochód prowadzony przez kierowcę zespołu Haas odbił się od tzw. "ściany mistrzów", a potem uderzył w bandę. Magnussen poważnie uszkodził bolid.



20.40 - Czerwona flaga na torze! Wypadek Kevina Magnussena!



20.36 - Mercedes na czele. Hamilton i Botas wyprzedzają Vettela. Verstappen wypadł z czołowej dziesiątki.



20.32 - Spory tłok na torze. Problemy ma Max Verstappen z Red Bulla, który na razie zanotował dopiero 10. czas.



20.30 - Ferrari wciąż szybkie. Vettel prowadzi z czasem o 0.027 sekundy lepszym od Hamiltona.



20.25 - Kierowcy znów na torze. Rusza Q2.



20.23 - Niespodziewanie z kwalifikacjami już po pierwszej części pożegnali się Perez i Stroll, czyli obaj kierowcy Racing Point.



20.20 - Koniec Q1. W kolejnej części kwalifikacji zabraknie Sergio Pereza, Kimiego Raikkonena, Strolla, Russella i Kubicy. Polak zajął 20. miejsce, stracił do najszybszego Sebastiana Vettela 3,193 sekundy. Od kolegi z Williamsa był wolniejszy o 0,7 sekundy.



20.16 - Kubica znacznie poprawia czas. To daje jednak wciąż tylko 20. miejsce.



20.11 - Siedem minut do końca Q1. Na czele Leclerc, Kubica ostatni 0,9 sekundy za Russellem.



20.06 - 10 kierowców zaliczyło już okrążenia pomiarowe. Wśród nich jest m.in. Stroll - mechanicy zdołali doprowadzić jego bolid do porządku. Kubica jest ostatni, traci do przedostatniego George'a Russella 1,5 sekundy.



20.03 - Kierowcy nie muszą obawiać się deszczu w czasie kwalifikacji - pogoda ma być wyborna.

20.01 - Kubica jako pierwszy wyjechał na tor.



20.00 - Rozpoczynamy kwalifikacje!