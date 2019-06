Grand Prix Kanady. Kwalifikacje na żywo

Kierowcy Ferrari w końcu będą szybsi od Mercedesa? Jak po powrocie do Montrealu wypadnie Robert Kubica? Trwają kwalifikacje do Grand Prix Kanady. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Kubica wspomina swoje starty w Kanadzie (Eleven Sports). Wideo Eleven Sports

Uwaga - relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.



Kwalifikacje zapowiadają się ciekawie, bo na dwóch z trzech treningów najszybsi byli kierowcy Ferrari. Sebastian Vettel i Charles Leclerc chcą rzucić wyzwanie kierowcom Mercedes, którzy wygrali wszystkie rozegrane w tym sezonie wyścigi.



GP Kanady będzie wyjątkowe dla Kubicy. Kierowca Williamsa wraca na tor, na którym zanotował groźny upadek, ale i jedyne w karierze zwycięstwo w Formule 1. Tym razem takich ambicji nie ma - wystąpił w dwóch treningach, w obu zamknął stawkę.



Ani jednego pomiarowego okrążenia na ostatnim treningu nie zaliczył Lance Stroll z Racing Point. Kanadyjczyk przeżył dramatycznie wyglądające chwile, gdy jego bolid stanął w płomieniach. Na szczęście obyło się bez zagrożenia dla zdrowia kierowcy, ale musiał zjechać do alei serwisowej i nie wrócił już na tor. Okazało się, że powodem małego pożaru była awaria silnika.

Reklama

Relacja na żywo z kwalifikacji do Grand Prix Kanady:

20.40 - Czerwona flaga na torze! Wypadek Kevina Magnussena!



20.36 - Mercedes na czele. Hamilton i Botas wyprzedzają Vettela. Verstappen wypadł z czołowej dziesiątki.



20.32 - Spory tłok na torze. Problemy ma Max Verstappen z Red Bulla, który na razie zanotował dopiero 10. czas.



20.30 - Ferrari wciąż szybkie. Vettel prowadzi z czasem o 0.027 sekundy lepszym od Hamiltona.



20.25 - Kierowcy znów na torze. Rusza Q2.



20.23 - Niespodziewanie z kwalifikacjami już po pierwszej części pożegnali się Perez i Stroll, czyli obaj kierowcy Racing Point.



20.20 - Koniec Q1. W kolejnej części kwalifikacji zabraknie Sergio Pereza, Kimiego Raikkonena, Strolla, Russella i Kubicy. Polak zajął 20. miejsce, stracił do najszybszego Sebastiana Vettela 3,193 sekundy. Od kolegi z Williamsa był wolniejszy o 0,7 sekundy.



20.16 - Kubica znacznie poprawia czas. To daje jednak wciąż tylko 20. miejsce.



20.11 - Siedem minut do końca Q1. Na czele Leclerc, Kubica ostatni 0,9 sekundy za Russellem.



20.06 - 10 kierowców zaliczyło już okrążenia pomiarowe. Wśród nich jest m.in. Stroll - mechanicy zdołali doprowadzić jego bolid do porządku. Kubica jest ostatni, traci do przedostatniego George'a Russella 1,5 sekundy.



20.03 - Kierowcy nie muszą obawiać się deszczu w czasie kwalifikacji - pogoda ma być wyborna.

20.01 - Kubica jako pierwszy wyjechał na tor.



20.00 - Rozpoczynamy kwalifikacje!