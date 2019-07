Drugi trening przed Grand Prix Wielkiej Brytanii pod dyktando Mercedesa. Na Silverstone najszybszy był Valtteri Bottas. Robert Kubica zajął 19. miejsce - wyprzedził jedynie George'a Russella, drugiego z kierowców Williamsa, który większość treningu spędził w garażu.

Kierowcy Formuły 1 przygotowują się do niedzielnego GP Wielkiej Brytanii. Pierwszy piątkowy trening na torze Silverstone wygrał niespodziewanie Pierre Gasly z Red Bulla, który rzutem na taśmę wyprzedził Valtteriego Bottasa z Mercedesa. W czasie drugiej piątkowej sesji Fin nie miał już sobie równych, choć przez kilkanaście minut musiał czekać w garażu, aż mechanicy uporają się z naprawą jego bolidu.



Wygląda na to, że kierowcy Mercedesa znów mogą rozdawać karty w stawce, bo tuż za Bottasem uplasował się Lewis Hamilton. Trzeci czas zanotował Charles Leclerc z Ferrari, który, podobnie jak w czasie ostatniego Grand Prix, okazał się szybszy od kolegi z zespołu, czyli Sebastiana Vettela. Zaskakująco dobrze w piątek spisali się z kolei kierowcy McLarena. Według przewidywań ekspertów brytyjski tor miał im sprzyjać mniej niż obiekty we Francji i Austrii, ale na razie mogą być zadowoleni. Lando Norris zanotował szósty czas, a Carlos Sainz był ósmy.

Dla Williamsa GP Wielkiej Brytanii to niezwykle ważny wyścig. W trakcie weekendu jubileusz 50-lecia jako właściciela i szef stajni z Grove świętuje sir Frank Williams. Dla ekipy Roberta Kubicy i George'a Russella są to też domowe zawody, więc chcą zaprezentować się jak najlepiej przed swoimi kibicami. Brytyjczyk w pierwszym treningu zajął 17. miejsce, Polak był ostatni.



Drugi trening Kubica rozpoczął od niemiłej przygody. Już po kilku minutach od wyjazdu na tor za sprawą Polaka na Silverstone pojawiła się żółta flaga. Kierowca Williamsa nie zdołał płynnie pokonać jednego z zakrętów i jego bolid ustawił się w poprzek toru. Na szczęście obyło się bez uszkodzeń i Kubica mógł kontynuować trening. Był jednym z kierowców, którzy spędzili na torze najwięcej czasu, ale ukończył sesję dopiero na 19. miejscu.

Stawkę zamknął Russell, który zanotował czas wolniejszy od Polaka o ponad pół sekundy. Brytyjczyk miał jednak poważne problemy. Już po kilkunastu okrążeniach musiał zjechać do boksu z powodu kłopotów z samochodem. Bolidu nie udało się naprawić do końca drugiej sesji treningowej.



Kwadrans przed końcem trening zakończył natomiast Daniel Ricciardo. Samochód Renault na wyjściu z sekwencji szybkich zakrętów niespodziewanie się wyłączył. Na Silverstone na chwilę pojawił się wirtualny samochód bezpieczeństwa, ale Australijczyk wspomagany przez służby techniczne sprowadził bolid z okolic toru.

W sobotę o godz. 12 kierowcy wyjadą na ostatni trening. Sesja kwalifikacyjna rozpocznie się trzy godziny później, wyścig ruszy w niedzielę o godz. 15.10.





Zapis relacji z drugiego treningu przed GP Wielkiej Brytanii:



16.31 - Koniec drugiej piątkowej sesji treningowej. Wygrywa ją Bottas przed Hamiltonem i Leclerkiem. Kierowcy Williamsa zamykają stawkę - Kubica 19. ze stratą 3,203 sekundy do zwycięzcy, Russell wolniejszy od Polaka o ponad pół sekundy.



16.28 - Teraz Leclerc wypadł z zakrętu i zaliczył przejażdżkę po trawniku otaczającym tor.



16.26 - Leclerc, w tej chwili legitymujący się trzecim czasem, nie był zadowolony z czasów notowanych na średnich oponach Był dużo wolniejszy od Hamiltona i wrócił do miękkiego kompletu ogumienia.



16.21 - Najwięcej okrążeń - po 31 przejechali dotąd obaj kierowcy McLarena. Często na torze przebywa też Kubica, który pokonał 29 "kółek". Polak nadal jest na torze.



16.19 - Mercedes wreszcie uporał się z problemami. Bottas znów na torze.



16.15 - W związku z tym, że samochód Ricciardo stoi obok toru, sędziowie zdecydowali, że na Silverstone pojawi się wirtualny samochód bezpieczeństwa.



16.14 - Kłopoty ma też Daniel Ricciardo z Renault. Jego samochód się wyłączył.



16.09 - Problemy ma też Bottas. Kierowca Mercedesa od kilkunastu minut nie wyjechał z boksu. Mimo to wciąż to Fin legitymuje się najlepszym czasem.



16.05 - Kubica testuje najtwardszą mieszankę opon.



16.03 - Trwają prace przy bolidzie Russella. Brytyjczyk od kilkunastu minut czeka w boksie na naprawę samochodu.



15.59 - Zaskakująco dobrze spisują się dziś kierowcy McLarena. Choć według przewidywań ekspertów tor w Wielkiej Brytanii miał im sprzyjać mniej niż obiekty we Francji i Austrii, Norris jest aktualnie szósty, a Sainz ósmy.



15.56 - Gasly, zwycięzca pierwszego treningu, na razie zanotował piąty czas. Jest szybszy m.in. od kolegi z Red Bulla, Maxa Verstappena, który zajmuje siódmą pozycję.



15.49 - Klasyfikacja w połowie drugiego treningu. Na czele Bottas, Hamilton i Leclerc.



15.44 - Grosjean szybszy od kierowców Williamsa. Kubica 19., Russell 20. Obaj zawodnicy najsłabszego w tym sezonie zespołu F1 zjechali do garażu.



15.42 - Kubica wyprzedził Russella i jest 18. Zanotował czas o ponad pół sekundy lepszy niż kolega z zespołu.



15.40 - Dopiero po 40 minutach od rozpoczęcia treningu na tor wyjeżdża Romain Grosjean z zespołu Haas, który w czasie pierwszego treningu uszkodził bolid... wyjeżdżając z alei serwisowej.



15.39 - Bottas zmienił opony na miękkie, ale nie jest w stanie poprawić swojego wyniku. Na drugie miejsce wskoczył Hamilton - jest wolniejszy tylko o 0,020 sekundy.



15.36 - Kłopoty Norrisa, który wypadł z zakrętu. Na szczęście do bandy było daleko.



15.32 - Do garażu zjechał drugi z kierowców Ferrari, Sebastian Vettel. Wcześniej zaliczył m.in. długą wycieczkę na trawnik okalający tor.



15.29 - Kubica i Russell są w tej chwili jedynymi kierowcami na torze, którzy jadą bolidami wyposażonymi w komplet miękkich opon. Niestety, obaj kierowcy Williamsa zamykają stawkę. To Brytyjczyk "wykręcił" nieco lepszy czas.



15.25 - Leclerc już w alei serwisowej. Monakijczyk, który w tej chwili legitymuje się czwartym czasem, ma problemy z lewym przednim kołem.



15.22 - Wycieczka Lewisa Hamiltona na pobocze. Lider klasyfikacji generalnej miał jednak szczęście - opuścił tor w miejscu, w którym nie groziło mu zderzenie z bandą.



15.21 - Najszybsze okrążenie to w tej chwili dzieło Bottasa. Drugi jest Charles Leclerc z Ferrari.



15.19 - Problemy Kubicy i żółta flaga na torze! Polak miał problemy z pokonaniem zakrętu i jego bolid w pewnej chwili został ustawiony w poprzek toru. Na szczęście chyba nie ma uszkodzeń.



15.17 - Na czele stawki Lando Norris z McLarena.



15.12 - Kubica też już wrócił do gry. Na razie jest dziewiąty, ale tylko dziewięciu kierowców przejechało dotąd mierzone okrążenia.



15.00 - Kierowcy ponownie wyjechali na tor.



