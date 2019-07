Czy Robert Kubica odrobi nieco strat do najlepszych? Polski kierowca testuje ulepszony bolid Williamsa w czasie drugiego treningu przed Grand Prix Niemiec. Śledź przebieg piątkowej sesji z Interią.

Nowości to sekcje boczne, podłoga i tylne skrzydło - mają zapewnić więcej docisku, by samochód Kubicy lepiej zachowywał się na torze. W czasie pierwszej piątkowej sesji treningowej Polak zanotował 19. czas, tracąc niespełna 0,2 sekundy do Antonio Giovinazziego z Alfy Romeo. Kubica był też wyraźnie szybszy od George'a Russella, drugiego kierowcy Williamsa, którego wyprzedził o ponad pół sekundy.



W piątek kierowcy muszą radzić sobie z tropikalnymi upałami. Temperatura na torze Hockenheim może sięgnąć nawet 40 stopni.



W takich warunkach słabiej spisują się samochody Mercedesa, które w tym sezonie dominują w F1. Było to widać w czasie pierwszej piątkowej sesji, gdy najszybciej jeździli kierowcy Ferrari - wygrał ją Sebastian Vettel przed Charlesem Leclerciem. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton zanotował trzeci czas, a Valtteri Bottas, drugi z kierowców Mercedesa - dopiero piąty.





Przebieg drugiego treningu przed GP Niemiec:

16.23 - Kubica korzysta z miękkiej mieszanki opon, Russell z twardej.



16.21 - Wznawiamy trening.



16.20 - Czerwona flaga zniknie za kilkanaście sekund, kierowcy ustawili się już do wyjazdu.



16.13 - Czerwona flaga! Pierre Gasly rozbił swój samochód w trzecim sektorze. Przy wyjściu na prostą startową stracił panowanie nad bolidem i uderzył w bandę. Kierowcy nic się nie stało, ale bolid jest poważnie uszkodzony.

16.10 - Do końca drugiego treningu zostało 20 minut.

16.07 - Sytuacja Kubicy wciąż bez zmian. Polak plasuje się na ostatnim miejscu w stawce, tracąc do prowadzącego Leclerca 3,531 s.



16.01 - Pewne problemy ma także Bottas, legitymujący się na razie czwartym czasem. Kierowca Mercedesa znalazł się na chwilę poza torem.



15.59 - Trwa rozwiązywanie problemów w bolidzie Verstappena, który zjechał do alei serwisowej.



15.53 - Według najnowszych informacji, dopiero w sobotę poprawki mają pojawić się w obu samochodach Williamsa.



15.48 - Kubica wciąż z 20. czasem. Polak zanotował czas gorszy od Russella o 0,8 s, ale Brytyjczyk prawdopodobnie jeździ dziś bez pakietu ulepszeń, w jaki wyposażono samochód Kubicy.



15.47 - Verstappen, trzeci kierowca klasyfikacji generalnej, na razie notuje 10. czas drugiego treningu. Holender ma problemy z silnikiem i musi zjechać do boksu.



15.43 - Na prowadzeniu ponownie dwa samochody Ferrari - Leclerc jeszcze szybszy od Vettela. Hamilton trzeci.



15.38 - Vettel z najlepszym czasem. Przejechał okrążenie o pół sekundy szybciej niż Hamilton.



15.36 - Russell też zmienił opony na miękkie. Natychmiastowy efekt - wyprzedził Kubicę o ponad pół sekundy.



15.32 - Na drugiej pozycji melduje się Grosjean. Kierowca Haasa jako pierwszy w czasie drugiego treningu zaprezentował się na miękkich oponach.



15.29 - Kubica znów na torze. Wyprzedza Russella o 0,1 s, zajmuje 19. pozycję. Polak wyjechał na pośrednich oponach, Brytyjczyk na twardych.



15.27 - Niebezpieczna przygoda Leclerka. Mocno najechał na krawężnik - to mogło skończyć się uszkodzeniem podłogi.



15.26 - Mercedesy na czele. Za Hamiltonem melduje się Bottas, trzeci Leclerc.



15.22 - Kubica wyjechał na tor, przejechał jedno okrążenie i wrócił do garażu.



15.19 - Hamilton obejmuje prowadzenie, jest szybszy od Leclerka o 0,113 s.



15.16 - Na torze pojawiają się czołowi kierowcy. Najszybszy czas zanotował Leclerc, ale zaraz potem zgłosił problemy z hamulcem.



15.15 - Temperatura powietrza osiągnęła 37 stopni Celsjusza, nawierzchni - aż 50 stopni. To najgorętszy weekend tego sezonu.



15.12 - Na czele Raikkonen. Kubica jeszcze nie zanotował pomiarowego okrążenia.



15.08 - Magnussena na czele zmienił drugi kierowca Haasa - Grosjean jest o 0,133 s szybszy.



15.03 - Liderem na razie Magnussen, który zaliczył niemiłą przygodę w czasie pierwszego treningu - jego bolid stracił moc i trzeba było go odholować z toru.



15.00 - Zaczynamy drugi trening. Pierwszy na torze melduje się Lando Norris.



14.55 - Są wątpliwości w sprawie poprawek w bolidach Williamsa? Zastrzeżenia co do nich ma Racing Point.