Sebastian Vettel z Ferrari zanotował najszybszy czas w czasie pierwszego treningu przed Grand Prix Niemiec. 19. rezultat uzyskał Robert Kubica, który testował poprawki w bolidzie Williamsa.

- Mamy pierwsze prawdziwe poprawki, które, jeśli zadziałają, to mogą nas zbliżyć do reszty stawki - stwierdził polski kierowca przed weekendem na torze Hockenheim. Pierwszy piątkowy trening potwierdził te słowa.

Nowości to sekcje boczne, podłoga i tylne skrzydło - mają zapewnić więcej docisku, by samochód Kubicy lepiej zachowywał się na torze. W czasie pierwszej piątkowej sesji treningowej Polak zanotował 19. czas, tracąc niespełna 0,2 sekundy do Antonio Giovinazziego z Alfy Romeo. Kubica był też wyraźnie szybszy od George'a Russella, drugiego kierowcy Williamsa, którego wyprzedził o ponad pół sekundy. Tyle że nie wiadomo, czy Russell też jechał bolidem z poprawkami, czy bazował jeszcze na częściach z poprzednich weekendów.

W piątek kierowcy musieli radzić sobie z wysokim temperaturami, przekraczającymi 30 stopni. Niedzielny wyścig ma być rozgrywany w nieco innych warunkach, więc weekend w Niemczech zapowiada się na trudne wyzwanie dla inżynierów.

W wysokich temperaturach po raz kolejny słabiej spisały się Mercedesy. Wyścig w Niemczech będzie dla tego zespołu jubileuszowym, dwusetnym startem w F1. Po pierwszym treningu Lewis Hamilton i Valtteri Bottas nie mają jednak powodów do zadowolenia - Brytyjczyk prowadzący w klasyfikacji generalnej zajął trzecie miejsce, a Fin piąte. W dodatku niewiele brakowało, by Bottas rozbił bolid po tym, jak wypadł z jednego z zakrętów.



Najlepsze czasy uzyskali kierowcy Ferrari - Sebastian Vettel wyprzedził o ponad 0,2 s Charlesa Leclerka. W przeciwieństwie do kierowców Mercedesa, najlepsze czasy zanotowali jednak na miękkiej mieszance, a ich główni rywale na pośrednich oponach.



Trening trwał 90 minut, ale w tym czasie tor został na chwilę zamknięty. Czerwoną flagę na Hockenheim wywołał Kevin Magnussen. Samochód Duńczyka zatrzymał się w trzecim sektorze i trzeba było go odholować do alei serwisowej. Kierowca Haasa szybko wrócił jednak na tor i zakończył sesję z 13. czasem.

Zapis relacji z pierwszego treningu przed GP Niemiec:

12.30 - Koniec pierwszego treningu. Najszybsze samochody Ferrari - Vettel i Leclerc, trzeci Hamilton. Kubica z 19. czasem - niespełna 0,2 s za Giovinazzim z Alfy Romeo, ponad pół sekundy przed Russellem.



12.29 - Problemy z przyczepnością miał również Ricciardo - wykręcił piruet na torze.



12.29 - Bottas wypadł z toru! Fin nie zmieścił się w zakręcie i wyjechał na żwir otaczający jezdnię.



12.28 - Najszybszą prędkością na torze może się natomiast pochwalić Ricciardo z Renault.



12.25 - Pięć minut do końca treningu. Kolejność na czele: Vettel, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Bottas.



12.20 - Bok bolidu Polaka jest pomalowany kolorową farbą - dzięki temu inżynierowie będą mogli sprawdzić, czy działają poprawki związane z aerodynamiką samochodu.



12.19 - Kubica zajmuje aktualnie 19. pozycję. Russella wyprzedza o niespełna 0,6 s, do Vettela traci 2,5 s.



12.11 - Ferrari coraz szybsze. Vettel z najlepszym czasem, o 0,253 s przed Leclerciem.



12.05 - Zmiana na czele. Najszybszy na torze jest w tej chwili Leclerc.



12.03 - Kubica się poprawia! Notuje 18. czas, wyprzedza Gasly'ego i Russella - do Hamiltona traci 2,244 s.



12.00 - Hamilton obejmuje prowadzenie. Zanotował czas o 0,490 s lepszy od Bottasa.



11.58 - Problemy Bottasa, który w jednym z zakrętów walczył, by utrzymać się na torze. Skończyło się bez poważnych uszkodzeń bolidu.



11.52 - Russell przyspiesza. Wyprzedza Kubicę o ponad 0,4 s, Polak spada na ostatnie miejsce. Brytyjczyk wyprzedził jeszcze Raikkonena.



11.44 - Hamilton wraca na drugie miejsce, przejechał okrążenie zaledwie o 0,048 s wolniej od Bottasa.



11.40 - Kubica poprawia czas - jest 18., o 0,9 s przed Russelem. Za kierowcami Williamsa Albon, który jeszcze nie zanotował pomiarowego okrążenia.



11.39 - Leclerc rozdziela kierowców Mercedesa. Kierowa Ferrari wskakuje na drugie miejsce z czasem o 0,316 s wolniejszym od Bottasa.



11.35 - "Tor jest bardzo brudny, przednie opony odmawiają posłuszeństwa" - narzeka Hamilton.



11.30 - Do jazdy wrócił również Magnussen. Bolid Duńczyka odzyskał moc.



11.29 - Bottas na czele, drugi czas "wykręcił" Hamilton. Mercedes wciąż szybki.



11.26 - Kierowcy wracają na tor.



11.21 - Bolid Magnussena trzeba odholować do garażu.



11.20 - Wszyscy kierowcy muszą zjechać do alei serwisowej.



11.19 - Czerwona flaga na torze! Kevin Magnussen zatrzymał samochód w trzecim sektorze - bolid Haasa nie ma mocy.

11.18 - Kubica zgłasza problem z systemem DRS - Polak nie może go włączyć.



11.15 - Na razie najlepszym czasem może pochwalić się Sainz z McLarena.



11.11 - Szybko do garażu zjechał Pierre Gasly z Red Bulla, który ostatni wyścig zakończył na czwartym miejscu - najlepszym w sezonie.



11.03 - Pierwsze samochody już na torze.

11.00 - Zaczynamy trening przed GP Niemiec!

10.55 - Kilka zespołów przygotowało na wyścig w Niemczech spore poprawki. Wśród nich, oprócz Williamsa, jest m.in. Mercedes.



