Kierowca z Krakowa zastępuje Kimiego Raikkonena, który uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Kubica zakończył udział w kwalifikacjach, wyprzedzając obu kierowców stajni HAAS: Micka Schumachera i Nikitę Mazepina.

- Biorąc pod uwagę małą ilość czasu i treningu, jaki mogłem wykonać myślę, że było OK - komentował Kubica, cytowany przez biuro prasowe swojego zespołu. - To bardzo wymagający tor, którego musiałem się uczyć niemal od zera. Czas, jaki miałem udało mi się jednak wykorzystać maksymalnie dobrze - podkreślił.



Jednocześnie, nasz rodak miał spore poczucie niedosytu, gdyż w uzyskaniu lepszego czasu w Q1 przeszkodził mu spory ruch na torze. - Nie mogłem wprowadzić opon we właściwe "okno" i to zrujnowało moje okrążenie - zdradził.



Początek GP Holandii w niedzielę o godzinie 15:00.



