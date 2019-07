Robert Kubica po raz kolejny zajął ostatnie miejsce w kwalifikacjach. - Nawet kiedy wydawało mi się, że pojechałem dobre okrążenie, to i tak strata była spora - mówi Polak przed Grand Prix Wielkiej Brytanii.

Kubica znów nie miał powodów do zadowolenia. Podobnie jak w kwalifikacjach do poprzednich wyścigów, bolidy Williamsa znacznie odstawały od reszty stawki. I Kubica, i George Russell nie mieli szans na miejsce w Q2, gdzie wystartowało 15 najszybszych kierowców. Polak po kwalifikacjach narzekał na wiatr.



- Trochę utrudnił sytuację. Chyba zmienił kierunek, podmuchy zaczęły się w drugim wyjeździe - opowiada przed kamerą Eleven Sports.

Kubica po raz dziesiąty w tym roku przegrał kwalifikacyjny pojedynek z Russellem. Brytyjczyk zajął w sobotę 19. miejsce, Polaka wyprzedził niemal o pół sekundy.



- Nawet kiedy wydawało mi się, że pojechałem dobre okrążenie i złożyłem wszystko do kupy, to i tak strata była spora. Scenariusz jest taki sam od początku, czasami jest lepiej, czasami trochę gorzej. Ale wydaje mi się, że pojechałem całkiem nieźle - uważa Kubica.



Polak przyznaje, że czekają go bardzo trudne zawody. Musi być przygotowany na jazdę na końcu stawki. - Dużo będzie zależało od wiatru. Wszystkim przeszkadza, ale nam chyba jeszcze bardziej. Na pewno będzie to długi wyścig: gdy dublują cię na szybkich zakrętach, trudno w ogóle utrzymać bolid na torze - tłumaczy Kubica.

Kwalifikacje na torze Silverstone wygrał Valtteri Bottas z Mercedesa. Wyścig rozpocznie się w niedzielę o godz. 15.10.



DG