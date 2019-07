- Przynajmniej miałem jakiś cel. Ale trzeba wyeliminować niektóre rzeczy, bo inaczej zwariujemy - mówi Robert Kubica po Grand Prix Wielkiej Brytanii. Polak ukończył wyścig na 15. miejscu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Formuła 1. Grzegorz Gac o Robercie Kubicy. Wideo TV Interia

GP Wielkiej Brytanii było jednym z najbardziej emocjonujących wyścigów w tym sezonie. Kibice obejrzeli kilka efektownych pojedynków, na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, doszło też do kuriozalnej kolizji samochodów Sebastiana Vettela i Maxa Verstappena. Kubica zajął 15. pozycję, najwyższą w tym sezonie.



Kiedy jednak na mecie reporter Eleven Sports zapytał Polaka, czy, podobnie jak po kwalifikacjach, może być zadowolony z niedzielnych zawodów, kierowca Williamsa minę miał nietęgą.

Reklama

- Dziś jest podobnie, chociaż wyścig nie był łatwy. Mieliśmy ten sam problem, co w kwalifikacjach. Jest jak jest - stwierdził przed kamerą.



Odpowiedź na pytanie o pozytywy po weekendzie na Silverstone Kubica poprzedził długą i wymowną pauzą.



- Było jak było. Pozytywnego było coś, co stało się nie z naszej woli, co nie było naszą zasługą. Inne bolidy chyba miały jakieś problemy. Przynajmniej było trochę "ścigania", ktoś mnie wyprzedzał lub miałem jakiś tam cel - przyznał Kubica. Ponownie jednak nie oszczędził cierpkich słów swojej ekipie: - Trzeba wyeliminować niektóre rzeczy, bo inaczej zwariujemy. Jeśli bolid zmienia balans z okrążenia na okrążenie i tracisz części sekundy na okrążeniu... Może one mało zmieniają, ale przynajmniej byłoby stabilnie, by człowiek nie wariował w bolidzie. Wypadałoby, by wszystko trzymało się kupy.



Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!

Polak po raz kolejny przegrał rywalizację z kolegą z Williamsa - George Russell minął linię mety na 14. pozycji. W światku Formuły 1 coraz głośniej mówi się o tym, że Brytyjczyk ma do dyspozycji nieco lepszy bolid niż Polak. Mimo że Williams przyszykował poprawki w samochodzie Kubicy, 34-letni zawodnik nie spodziewa się po nich wyraźnej poprawy wyników.



- Jeśli zadziałają, zbliżą nas do konkurencji. Ale jeśli będziemy mieli takie same problemy, jak w moim bolidzie, to poprawki są poprawkami, a tracimy dziesiąte części sekundy. Niestety dzieją się rzeczy, które nie powinny się dziać - podkreślił.

Wyścig na torze Silverstone wygrał Lewis Hamilton z Mercedesa. Brytyjczyk odniósł 80. zwycięstw w karierze i umocnił się na czele klasyfikacji kierowców po 10 wyścigach. Polak nie zdobył jeszcze ani jednego punktu.





Zdjęcie Robert Kubica tym razem nie przyjechał na metę ostatni / Dan Istitene / Staff / Getty Images

DG