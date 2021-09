Formuła 1. GP Holandii. Dwóch kierowców wystartuje z alei serwisowej

Robert Kubica

Dwóch kierowców - Sergio Perez (Red Bull) oraz Nicholas Latifi (Williams) wystartuje do niedzielnego GP Holandii z alei serwisowej. To oznacza, że Robert Kubica (Alfa Romeo Racing Orlen) ruszy do wyścigu z 16. pola.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ME siatkarzy. Polska - Serbia 3:2 - skrót. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport