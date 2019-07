Trwa drugi trening przed Grand Prix Wielkiej Brytanii. Jak spisze się Robert Kubica? Śledź relację na żywo z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Kubica ostatni w Austrii. Co mówił polski kierowca po wyścigu? (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Uwaga - relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.

Reklama

Kierowcy Formuły 1 przygotowują się do niedzielnego GP Wielkiej Brytanii. Pierwszy piątkowy trening na torze Silverstone wygrał niespodziewanie Pierre Gasly z Red Bulla, który rzutem na taśmę wyprzedził Valtteriego Bottasa z Mercedesa.



Dla Williamsa GP Wielkiej Brytanii to niezwykle ważny wyścig. W trakcie weekendu jubileusz 50-lecia jako właściciela i szef stajni z Grove świętuje sir Frank Williams. Dla ekipy Roberta Kubicy i George'a Russella jest to też domowy wyścig, w którym chcą zaprezentować się jak najlepiej przed swoimi kibicami. Brytyjczyk w pierwszym treningu zajął 17. miejsce, Polak był ostatni.



Drugi trening przed GP Wielkiej Brytanii na żywo:



16.03 - Trwają prace przy bolidzie Russella. Brytyjczyk od kilkunastu minut czeka w boksie na naprawę samochodu.



15.59 - Zaskakująco dobrze spisują się dziś kierowcy McLarena. Choć według przewidywań ekspertów tor w Wielkiej Brytanii miał im sprzyjać mniej niż obiekty we Francji i Austrii, Norris jest aktualnie szósty, a Sainz ósmy.



15.56 - Gasly, zwycięzca pierwszego treningu, na razie zanotował piąty czas. Jest szybszy m.in. od kolegi z Red Bulla, Maxa Verstappena, który zajmuje siódmą pozycję.



15.49 - Klasyfikacja w połowie drugiego treningu. Na czele Bottas, Hamilton i Leclerc.



15.44 - Grosjean szybszy od kierowców Williamsa. Kubica 19., Russell 20. Obaj zawodnicy najsłabszego w tym sezonie zespołu F1 zjechali do garażu.



15.42 - Kubica wyprzedził Russella i jest 18. Zanotował czas o ponad pół sekundy lepszy niż kolega z zespołu.



15.40 - Dopiero po 40 minutach od rozpoczęcia treningu na tor wyjeżdża Romain Grosjean z zespołu Haas, który w czasie pierwszego treningu uszkodził bolid... wyjeżdżając z alei serwisowej.



15.39 - Bottas zmienił opony na miękkie, ale nie jest w stanie poprawić swojego wyniku. Na drugie miejsce wskoczył Hamilton - jest wolniejszy tylko o 0,020 sekundy.



15.36 - Kłopoty Norrisa, który wypadł z zakrętu. Na szczęście do bandy było daleko.



15.32 - Do garażu zjechał drugi z kierowców Ferrari, Sebastian Vettel. Wcześniej zaliczył m.in. długą wycieczkę na trawnik okalający tor.



15.29 - Kubica i Russell są w tej chwili jedynymi kierowcami na torze, którzy jadą bolidami wyposażonymi w komplet miękkich opon. Niestety, obaj kierowcy Williamsa zamykają stawkę. To Brytyjczyk "wykręcił" nieco lepszy czas.



15.25 - Leclerc już w alei serwisowej. Monakijczyk, który w tej chwili legitymuje się czwartym czasem, ma problemy z lewym przednim kołem.



15.22 - Wycieczka Lewisa Hamiltona na pobocze. Lider klasyfikacji generalnej miał jednak szczęście - opuścił tor w miejscu, w którym nie groziło mu zderzenie z bandą.



15.21 - Najszybsze okrążenie to w tej chwili dzieło Bottasa. Drugi jest Charles Leclerc z Ferrari.



15.19 - Problemy Kubicy i żółta flaga na torze! Polak miał problemy z pokonaniem zakrętu i jego bolid w pewnej chwili został ustawiony w poprzek toru. Na szczęście chyba nie ma uszkodzeń.



15.17 - Na czele stawki Lando Norris z McLarena.



15.12 - Kubica też już wrócił do gry. Na razie jest dziewiąty, ale tylko dziewięciu kierowców przejechało dotąd mierzone okrążenia.



15.00 - Kierowcy ponownie wyjechali na tor.