F1. Grand Prix Hiszpanii. Robert Kubica na torze pierwszy raz w sezonie. Trwa trening

Robert Kubica z Alfa Romeo Racing Orlen poprowadzi bolid Formuły 1 podczas pierwszego treningu przed Grand Prix Hiszpanii w Barcelonie. Zapraszamy na relację z tego wydarzenia.

Alfa Romeo poinformowała, że Robert Kubica przejmie auto Kimiego Raikkonena i weźmie udział w pierwszej sesji treningowej weekendu, a następnie powrócił za kierownicę na testy we wtorek i środę w kolejny tygodniu.



- Ostatnio prowadziłem C41 w Barcelonie w lutym i z niecierpliwością czekam, żeby zobaczyć, jak bardzo samochód rozwinął się od tego czasu - powiedział polski kierowca, który w ekipie Alfa Romeo Racing Orlen pełni rolę zawodnika rezerwowego-testowego.



Kubica po raz pierwszy w karierze pojedzie w piątek godzinną sesję treningową. To będzie też jego pierwsze poważne przetarcie w bolidzie F1 w tym sezonie. Trening z udziałem Kubicy rozpocznie się o godz. 11:30 polskiego czasu.



11:58 - Kolejne zmiany w bolidzie i zjazd Kubicy do boksu



11:55 - Nastąpiła zmiana ustawień w bolidzie Kubicy, do lidera Hamiltona (1:19.675) traci teraz 2.212 sekund



11:52 - Już poprawił swój czas Kubica, jest na 14. miejscu z przejazdem zmierzonym na 1:22.273. Max Verstappen uszkodził przednie skrzydło bolidu



11:50 - Miejsce miała krótka przerwa w jeździe Kubicy, zjechał i wyjechał, później poinformował o chłodnych oponach po zdjęciu koców



11:45 - Wyniki po 15 minutach pierwszego treningu:



11:43 - Czas polskiego kierowcy obecnie jest najgorszy w całej stawce, do liderującego Hamiltona (1:19.6) krakowianin traci 7.3 sekundy



11:41 - F1 mocno akcentuje powrót Roberta Kubicy do ścigania się w F1



11:39 - "Mazepin nigdy się nie zmieni" stwierdził Charles Leclerc



11:37 - Mazepin zdołał wyjechać ze żwiru i ma zamiar kontynuować rywalizację



11:36 - Chwilowo poza torem Kubica, tempo treningu na razie wolne.



11:35 - Liderem jest Hamilton z czasem 1:21.014.



11:34 - Pierwszy pomiar Kubicy 1:27.006 co daje mu miejsce w pierwszej 10.



11:33 - Pierwsza żółta flaga w drugim sektorze, nie kto inny jak Nikita Mazepin wypadł za tor.



11:32 - Testowe kółko za nami, czas na okrążenia z pomiarami.



11:30 - Kubica już na torze, pokonał kilka pierwszych zakrętów. Jedzie na oponach twardych, kierowcy sprawdzają komunikację radiową.



11:28 - A oto i bohater dzisiejszego dnia, Robert Kubica ponownie w bolidzie F1.



11:27 - Pogoda sprzyja dzisiejszym zmaganiom.



11:23 - Wszystko już gotowe w ekipie Alfa Romeo Racing Orlen.



