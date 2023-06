Enigmatyczna deklaracja Roberta Kubicy. "Nigdy nie ma pewności"

Robert Kubica: Pojechaliśmy mocny wyścig, bezbłędny. Idealnego Le Mans zrobić się nie da, ale spisaliśmy się naprawdę świetnie. Może patrząc pod kątem wyniku szkoda, że dało to drugie miejsce, ale uważam, że więcej nie mogliśmy zrobić. Wygrał polski zespół, z polskim kierowcą, a to wielka rzecz. Bardzo im gratuluję.

Robert Kubica: W teorii byliśmy blisko

Jechałem trzy edycje Le Mans, za każdym razem byłem w czołówce. Niewiele jest załóg, które w naszej, bardzo wyrównanej i mocno obsadzonej kategorii rok do roku notują takie wyniki. Sam przebieg zmagań też mógł być nieco mylący. W teorii byliśmy blisko, ale nie do końca. Te kilkanaście sekund, które nas dzieliło to i tak zawsze było sporo.

Louis (Deletraz, zespołowy partner Kubicy - przyp.red.) postawił wszystko na jedną kartę. Pojechał na całość, dzięki czemu zbliżyliśmy się do liderów. Motorsport to jednak nie jest tak prosta sprawa - trzeba brać pod uwagę kwestie sprzętowe, opon i tak dalej. Nie byliśmy w stanie ich wyprzedzić. Tym bardziej, że traciliśmy w wyjściach z zakrętów, więc sam manewr byłby bardzo trudny.

Kubica ma rachunki do wyrównania?

Tak, jak pan wspominał - każdy start w Le Mans to miejsce w czołówce, ale wygrać się jeszcze nie udało. Ma pan z tą imprezą rachunki do wyrównania. Zobaczymy pana w akcji w przyszłości?

Bezpośrednio przed Le Mans nie miałem wiele czasu, by śledzić kolarstwo, ale zawsze przed snem musiałem włączyć na iPadzie 40-minutowe skróty etapów. Żartowałem z kolegami, że to już mój rytuał. Co do "Wielkiej Pętli" - planowałem w tym roku zahaczyć o jakiś etap, o ile znajdę ekipę, która wybierze się ze mną.